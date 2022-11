Concordando com Jair Messias

"Concordo plenamente com Jair Messias quando ele diz que falta muito tempo para a posse de Lula. Que é uma espera demasiado longa", diz Eric Nepoomuceno edit

Por Eric Nepomuceno, para o 247

Confesso que em momento algum desde que descobri a existência dessa aberração abjeta achei que chegaria o dia em que concordaria com ele.

Pois o dia chegou, para minha surpresa e meu espanto.

Concordo plenamente com Jair Messias quando ele diz que falta muito tempo para a posse do presidente eleito, Lula. Que é uma espera demasiado longa. Dois meses, dois.

Desde que perdeu nas urnas o direito de continuar destroçando este já tão destroçado país, o Genocida ficou enjaulado no Palácio da Alvorada. Saiu de lá duas, e unicamente duas, vezes. E falou também duas únicas vezes ao país.

Tem recebido visitas, é verdade. Ninguém sabe nada, ou melhor, quem sabe não conta, sobre o que conversam. Um ou outro deixa escapar que ele está deprimido, que não se conforma com a derrota, houve quem revelasse que o grande temor de Jair Messias é ir parar no xilindró.

Nomeou, é verdade, o sanfoneiro chinfrim para presidir a Embratur. Será catapultado, é claro, assim que Lula assumir. Qual a razão da nomeação? Garantir dois meses de salário para o salafrário em questão?

Na verdade, tem mosca na sopa, e muita. Jair Messias deve estar dando voltas e reviravoltas na cabeça oca para tentar impedir que Lula tome posse. Achar que ele não está seria muita ingenuidade. Sabemos que ele telefona dia sim e outro também para Valdemar Costa Neto, presidente do seu Partido Liberal, pressionando para que tome a medida judicial que for com tal de tornar ilegítima a eleição de Lula.

Ora, se a do presidente foi ilegítima, ilegítimas foram também as eleições de deputados estaduais, deputados federais, governadores e senadores. Valdemar é um tremendo sacripanta, mas ao contrário de Jair Messias, é inteligente.

O que mais o abjeto pode fazer, não se sabe. Uma coisa, porém, é certa: são imensas, olimpicamente imensas, as possibilidades de que ele faça qualquer coisa para tumultuar a posse de Lula. A começar pelos manifestantes histéricos pagos logo saberemos por quem e que, com a plena cordialidade dos militares, acampam na frente de quartéis e outras instalações militares. Mobilizar essa turba é fácil para Jair Messias.

Espera-se que, diante de tamanha obviedade, todas as providências sejam tomadas para impedir tumultos que poderão provocar catástrofes Brasil afora.

