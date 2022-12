Bye bye, Brasil

Apoie o 247

Por Ricardo Antunes — O presidente Jair Bolsonaro vai viajar mesmo para os Estados Unidos nessa quarta-feira (28). Ele vai passar uma temporada no condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, de propriedade do ex presidente Donald Trump.

A informação que já circula desde a semana passada foi confirmada, agora há pouco pelo nosso Blog. É uma pá de cal naqueles fanáticos que juravam que ele jamais iria abandonar seu séquito de seguidores.

Mesmo assim, a narrativa de que “Lula não sobe a rampa” vai continuar. É que a direita mais radical diz que ele pode voltar a qualquer momento e é bom que não esteja no Brasil “quando as Forças Armadas saírem dos quartéis para prender Alexandre de Moraes, todo o STF e Lula e os líderes da esquerda”. Até vídeo nesse sentido já está sendo divulgado.

Nessa manhã, o colunista de O Globo, Lauro Jardim, deu a lista dos funcionários que irão trabalhar com o ex presidente. São eles: João Henrique Nascimento de Freitas e Sérgio Roccha Cordeiro (assessores especiais de ex-presidente da República), os policiais militares Max Guilherme Machado de Moura e Marcelo Câmara, e os oficiais do exército Ricardo Dias dos Santos, Estácio Leite da Silva Filho, Osmar Crivelatti e Jossando da Silva. Os nomes foram publicados no Diário Oficial.

A viagem de Bolsonaro antes da posse presidencial agrada a Lula e a dirigentes do PT. Havia o temor de que a presença do adversário em Brasília estimulasse atos de vandalismo durante a cerimônia.

