Congresso do Partido Comunista da China inaugura segunda “década gloriosa”

Por José Reinaldo Carvalho - A partir deste domingo (16), todas as atenções mundiais estarão voltadas para a extremidade ocidental da Praça Tiananmen, em Pequim, onde está situado o Grande Salão do Povo. Lá estarão reunidos mais de 2 mil delegados ao 20º Congresso do Partido Comunista da China, o terceiro da Era Xi.

O Grande Salão do Povo é a sede do Poder Legislativo da República Popular, fundada a 1º de Outubro de 1949, após o triunfo da Revolução comandada pelo grande líder Mao Tsetung à frente do Partido Comunista e do Exército Popular de Libertação. Na ampla edificação construída em 1959 no tempo recorde de 10 meses por trabalhadores voluntários para celebrar o encerramento da primeira década desde o triunfo revolucionário, realizam-se cerimônias oficiais, encontros com chefes de Estado, banquetes festivos e, anualmente, as Duas Sessões - da Assembleia Popular, base do sistema político chinês, e a do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, a frente ampla do colosso asiatico.

O Congresso do Partido Comunista da China, quinquenal, é o mais importante evento político do país socialista asiático, porquanto é o PCCh a força dirigente da sociedade chinesa. As resoluções nele aprovadas transformam-se em diretrizes para a edificação do socialismo em todos os terrenos e incorporam-se à vida cotidiana do país.

Nas atuais circunstâncias internacionais, o 20º Congresso do PCCh é, sem sombra de dúvidas, o principal acontecimento geopolítico, considerando o papel central e determinante que a China desempenha nas relações econômicas e políticas no mundo.

O 20º Congresso decerto se debruçará sobre a complexa, turbulenta e desafiadora situação internacional, que apresenta exigências urgentes para o soerguimento de novo sistema internacional e de pavimentação de caminhos que conduzam à paz mundial e a relações justas entre as nações.

De acordo com as decisões da 7ª sessão plenária do Comitê Central eleito no 19º Congresso, em 2017, os delegados ao Congresso de 2022, adotarão resoluções que levem o partido, as instituições de governo e as organizações de massas a "avançar a reforma, promover o desenvolvimento e manter a estabilidade no país".

A meta é garantir novas e maiores vitórias na realização das causas do Partido, da nação e do povo. No horizonte de médio prazo está a legítima ambição de alcançar plenamente a revitalização da nação chinesa no transcurso do centenário da Revolução, em 2049, com o soerguimento de um país socialista poderoso, desenvolvido, democrático, culturalmente avançado e civilizado.

Isto implica maior espírito de luta e empenho do Partido, das organizações do Estado e do povo para, nos próximos cinco anos, dar continuidade às políticas de desenvolvimento abrangente, de crescimento econômico de alta qualidade, destacadamente por meio de esforços para desenvolver a revolução tecnológica e científica e melhorar o meio ambiente, além de dar ênfase ao combate às desigualdades regionais e sociais, à promoção de maior distribuição de renda e riqueza, com as políticas de prosperidade comum e prevenção da expansão desordenada do capital.

Os delegados ao 20º Congresso, eleitos nas organizações de base do Partido, trarão ao Grande Salão do Povo o espírito de vitória do povo chinês por ter percorrido com êxito a "década de Xi". Em 2012, quando Xi Jinping foi eleito secretário-geral do PCCh no 18º Congresso, a China ingressou em uma etapa de desenvolvimento fulgurante, marcada por um crescimento econômico de alta qualidade sem precedentes na história do mundo.

Na sua primeira fala logo após o evento, Xi enfatizou as aspirações do povo chinês e destacou a responsabilidade histórica do PCCh de concretizar o sonho da nação. “Nosso povo ama a vida e espera melhor educação, empregos mais estáveis, melhor renda, segurança social mais confiável, assistência médica de alto padrão, condições de vida mais confortáveis e um ambiente mais bonito”... "O anseio das pessoas por uma vida boa e bela é o objetivo pelo qual lutamos”, acrescentou Xi. No ano seguinte, o líder máximo do Partido foi eleito presidente da República Popular da China.

Transcorreu a partir daí o que os chineses designam como "a década gloriosa” .O país respondia por mais de 18% da economia global em 2021, ante 11,4% em 2012, com o PIB per capita saltando de US $6.300 para US $12.500 no período. A classe média se expandiu para um terço da população na última década, e quase 100 milhões de chineses saíram da pobreza", assinala uma reportagem da Rádio Internacional da China. O país socialista asiático instituiu vigorosos sistemas de educação, previdência social e assistência médica e de saúde do mundo. A expectativa de vida da população aumentou para 77,9 anos em 2021, ante 75,4 anos em 2012.

Na atual situação internacional, a China é desafiada a promover seu desenvolvimento com segurança, o que implica maiores investimentos em Defesa e uma ação internacional assertiva para enfrentar as tentativas de isolamento decorrentes da guerra comercial e da tomada de medidas por potências rivais para frear o desenvolvimento do país em setores estratégicos, como o de semicondutores.

No horizonte dos delegados ao 20º Congresso estarão a realização de tarefas históricas, como o enfrentamento das tentativas de desestabilização e de todo tipo de provocações no campo geopolítico, nomeadamente em Xinjiang e Taiwan. Ao mesmo tempo que os comunistas chineses contam com a solidariedade de nações e forças políticas amigas, eles reafirmarão a concepção de promover o desenvolvimento compartilhado com toda a humanidade.

Nota-se um ambiente de confiança nas próprias forças, no presente e para o futuro, com elevadas consciência política e têmpera ideológica. Afinal, a alta direção do Partido, com Xi Jinping em seu núcleo, manteve erguida a bandeira do socialismo com características chinesas para uma Nova Era.

Do ponto de vista da visão científica dos comunistas sobre o desenvolvimento histórico, as conquistas rumo ao progresso da construção do socialismo estão vinculadas ao desenvolvimento teórico e ideológico da força de vanguarda. Nesse contexto, os comunistas chineses criaram o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era, que é um desenvolvimento do marxismo-leninismo nas condições peculiares da sociedade chinesa, uma adaptação do marxismo-leninismo ao contexto chinês. O Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era tem como base o Marxismo-Leninismo, o Pensamento de Mao Tsetung, a Teoria de Deng Xiaoping sobre Reforma e Abertura, além da Teoria da Tríplice Representatividade e o Conceito de Desenvolvimento Científico.

As forças progressistas no mundo, designadamente os partidos que lutam pelo socialismo têm diante de si desafios próprios que requerem a abertura de novos e peculiares caminhos, sem adotar qualquer modelo, ocidental ou oriental. Decerto, sem dogmatismo nem negacionismo, têm muito a aprender com o Partido Comunista da China. Não cabem dúvidas de que as resoluções do 20º Congresso desse partido serão inspiradoras aos que lutam pelo socialismo no mundo.

