Conselho de Segurança adota declaração de imprensa proposta pela Argélia sobre o 'massacre da farinha' em Gaza

No final da noite de sábado, 02 de março, no horário de Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma declaração de imprensa proposta pela Argélia sobre o massacre da Rua Al-Rashid, também conhecido como "Massacre da Farinha", que resultou na morte de 115 mártires e deixou mais de 750 feridos.

A Argélia havia proposto uma forte declaração presidencial condenando o massacre no mesmo dia em que ocorreu, na quinta-feira passada, mas os Estados Unidos se recusaram a emitir a declaração sob o pretexto da falta de informação sobre o massacre.

Os membros do Conselho de Segurança concordaram unanimemente, no sábado à noite, em emitir uma "declaração de imprensa" em vez de uma declaração presidencial, proposta pela Argélia, em resposta ao horrível massacre cometido pelas forças de ocupação israelenses no sudoeste da Cidade de Gaza contra civis palestinos que aguardavam ajuda humanitária e alimentos.

Os membros do Conselho expressam sua profunda preocupação com relatos de que mais de 100 pessoas perderam a vida e várias centenas ficaram feridas, incluindo pessoas com ferimentos a bala, conforme observado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, em um incidente no qual as forças israelenses estiveram envolvidas, quando um grande número de pessoas se reuniu em torno de um comboio de ajuda humanitária no sudoeste da Cidade de Gaza. Os membros do Conselho tomaram nota de que está em curso uma investigação israelense sobre o incidente.

Os membros do Conselho expressam suas sinceras condolências às famílias das vítimas e desejam uma recuperação rápida e completa aos feridos. Os membros do Conselho enfatizam a necessidade de tomar todas as medidas necessárias para proteger os civis e as infraestruturas civis. Nesse sentido, reafirmam que todas as partes em conflito devem cumprir suas obrigações nos termos do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, conforme aplicável. Apelam a todas as partes para que se abstenham de privar a população civil da Faixa de Gaza de serviços básicos e assistência humanitária que são indispensáveis à sua sobrevivência, em conformidade com o direito humanitário internacional. Nesse contexto, os membros do Conselho manifestam sua profunda preocupação com as estimativas do Índice de Fome Integrado (IPC) que indicam que todos os 2,2 milhões de habitantes de Gaza enfrentarão níveis alarmantes de insegurança alimentar aguda.

Os membros do Conselho reiteram o seu apelo às partes em conflito para que permitam, facilitem e garantam a prestação imediata, rápida, segura, sustentável e sem obstáculos de assistência humanitária à população civil palestina em toda a Faixa de Gaza, e para que implementem integralmente as Resoluções 2712 e 2720. Os membros do Conselho exortam Israel a manter abertas as passagens fronteiriças para o acesso humanitário a Gaza, a facilitar a abertura de passagens adicionais para satisfazer as necessidades humanitárias em grande escala e a apoiar a entrega rápida e segura de artigos de ajuda humanitária às pessoas em toda a Faixa de Gaza.

Vale a pena notar que a "declaração de imprensa" é o mais fraco dos resultados do Conselho de Segurança, e a sua classificação vem depois da resolução e da declaração presidencial. Não é considerado um documento oficial e não é registrado nos registros do Conselho de Segurança. Pelo contrário, é uma posição conjunta emitida por consenso dos membros do Conselho sobre o que deveria ser dito à imprensa sobre algo que aconteceu.

