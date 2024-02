Conselho de Segurança discute situação em Gaza à luz das decisões do Tribunal Internacional de Justiça

Apoie o 247

Ontem, quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma sessão aberta para discutir a situação humanitária em Gaza, a convite da Argélia, membro árabe não permanente do Conselho de Segurança. Os Estados-membros começarão a discutir um projeto de resolução argelino numa sessão de consulta fechada após a sessão aberta. O projeto de resolução em discussão refere-se a saudar as medidas urgentes emitidas pelo Tribunal Internacional de Justiça na sexta-feira passada para pôr termo a atos que conduzem ao genocídio e apelar à entrega de ajuda humanitária sem interrupções.

A sessão foi aberta pelo Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, sublinhando que "cada dia que passa para as pessoas em Gaza só aprofunda a miséria e o sofrimento". Disse que, segundo o que foi relatado, o número de pessoas mortas em Gaza já ultrapassa os 26 mil e o número de feridos é superior a 65 mil, a grande maioria dos quais são mulheres e crianças. Apenas 14 dos 36 hospitais em Gaza estão funcionando e estão apenas parcialmente. O país também enfrenta uma grave escassez de pessoal médico e de suprimentos, enquanto os confrontos violentos continuam nas proximidades de Nasser e do Hospital Al-Amal em Khan Yunis, além de ameaçar a segurança do pessoal médico, dos feridos e dos doentes, bem como milhares de pessoas deslocadas internamente que procuram abrigo lá. Os violentos combates em torno de Khan Yunis continuam a pressionar. Milhares de pessoas foram deslocadas para Rafah, que já acolhe mais de metade da população de Gaza de 2,2 milhões.

Griffiths disse: "É relatado que mais de 60 por cento das unidades habitacionais foram destruídas ou danificadas, e cerca de 75 por cento da população total está deslocada, e as condições de vida são miseráveis e pioram a cada dia, especialmente à medida que fortes chuvas inundam os acampamentos temporários, obrigando as crianças a dormir na lama. Pais, famílias e idosos têm de dormir na lama. Como o acesso à água potável é difícil e o apoio de saúde pública disponível é limitado, as doenças evitáveis são generalizadas e continuarão a espalhar-se."

Griffiths afirma que as Nações Unidas não conseguiriam desempenhar suas funções na Faixa de Gaza sem a UNRWA

Em relação à UNRWA e à crise que atravessa, Griffiths afirmou que as Nações Unidas não poderiam desempenhar suas funções na Faixa de Gaza sem a UNRWA. "A UNRWA forneceu abrigo, comida e água, além de assistência médica, mesmo diante de baixas entre seus funcionários."

Ele expressou horror com o envolvimento de alguns funcionários da UNRWA no ataque a Israel em 7 de outubro. Explicou que a agência "tomou medidas rápidas, e a investigação ainda está em curso, mas os serviços de socorro da UNRWA para mais de três quartos da população de Gaza não devem ser comprometidos pelas alegadas ações de um pequeno número de indivíduos."

Ele ressaltou a importância do apoio da UNRWA aos palestinos na Cisjordânia, onde há grandes preocupações com a deterioração da situação, bem como no Líbano, Jordânia e Síria. A proteção dessas áreas ocupadas depende do financiamento adequado à UNRWA, que desempenha um papel crucial na distribuição e armazenamento de recursos humanos, contando com 3.000 funcionários para enfrentar a crise.

Griffiths enfatizou a necessidade de reverter as decisões de reter fundos da UNRWA, argumentando que, para garantir que o povo de Gaza receba a assistência humanitária necessária, são necessárias medidas urgentes. "Primeiro, precisamos de garantias de segurança significativamente aprimoradas para a entrega e distribuição seguras de suprimentos."

A UNRWA não deve ser colocada em risco por ações supostas de alguns indivíduos

Griffiths afirmou que o programa de ajuda humanitária em Gaza necessita de acesso rápido e desimpedido. "Os suprimentos humanitários devem poder entrar em Gaza por vários pontos do Egito e de Israel", destacou. Essa abordagem contribuiria para eliminar estrangulamentos e acelerar a entrega de fornecimentos. Enfrentamos recusas repetidas de itens essenciais para Gaza por parte de Israel, razões essas frequentemente obscuras, inconsistentes e não especificadas. É crucial alcançar os civis necessitados em toda Gaza; no entanto, atualmente, nosso acesso a Khan Yunis, à área central e ao norte de Gaza é amplamente limitado.

Argélia: Cessar-fogo imediato

O Representante Permanente da Argélia, Embaixador Ammar Ben Jama, apelou, em seu discurso que abriu a discussão no Conselho, a um cessar-fogo imediato para implementar as medidas temporárias aprovadas pelo Tribunal Internacional de Justiça em suas recentes decisões, reafirmando que "a era da impunidade já passou".

Ben Jama declarou: “As Nações Unidas e a comunidade internacional comprometeram-se a garantir que nenhum criminoso escape à punição e responsabilização”, destacando que Israel não deve ser uma exceção a esta regra. “É crucial assegurar a responsabilização para proteger as gerações futuras de atrocidades como as que ocorrem hoje em Gaza”, acrescentou o embaixador argelino, sublinhando que as medidas provisórias impostas pelo Tribunal Mundial das Nações Unidas devem ser implementadas para proteger o povo palestino das atrocidades classificadas como genocídio em Gaza.

Ben Jama ressaltou que Israel, como potência ocupante, deve cumprir imediatamente as medidas temporárias aprovadas pelo tribunal e afirmou: “A comunidade internacional deve garantir o pleno cumprimento destas medidas por parte de Israel”.

O embaixador argelino afirmou que o Conselho é agora chamado, sem demora, a pôr termo ao banho de sangue em Gaza. “Todos os dias, 250 pessoas caem, incluindo 100 crianças, e seis crianças perdem os membros, e 170 crianças nascem à beira da estrada e nas entradas dos hospitais, enquanto 10.000 pacientes com câncer correm risco de morte por falta de tratamento adequado.

Segundo o embaixador, “Todos os que se opõem ao cessar-fogo devem questionar a sua consciência e rever a sua humanidade. O que está acontecendo em Gaza é uma catástrofe humanitária que ocorre diariamente diante dos nossos olhos.' O sistema judicial, representado pelo tribunal, deve forçar a potência ocupante a pôr termo a quaisquer assassinatos contra palestinos. Esta é a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, e o Conselho de Segurança deve agora chegar a um acordo sobre todas as medidas necessárias para implementar essas medidas provisórias imediatamente."

Estados Unidos: Suspensão do financiamento da UNRWA não é uma punição.

No seu discurso ao Conselho, a Embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, disse que devem ser feitos mais esforços relativamente àquilo que o tribunal não ordenou, nomeadamente um cessar-fogo. O tribunal também não concluiu que Israel violou a Convenção do Genocídio. Ela continuou: 'A ordem de medidas provisórias emitida pelo Tribunal Internacional de Justiça é consistente com a crença da sua delegação de que Israel tem o direito de se defender, mas a forma como o faz é importante, e todas as operações são obrigadas a respeitar o direito humanitário internacional'.

Ela acrescentou: 'Em vez disso, devemos trabalhar para chegar a uma solução através da diplomacia. Estamos a trabalhar para libertar os reféns em Gaza, e a proposta sobre a mesa mudaria a situação no terreno e aproximar-nos-ia de uma cessação das hostilidades'.

Thomas-Greenfield acrescentou que foi o Hamas quem causou esta crise e que agora tem uma escolha: aceitar a proposta ou rejeitá-la, sublinhando que qualquer ação tomada pelo Conselho nos próximos dias deverá aumentar a pressão sobre o Hamas para tomar a decisão certa. O Embaixador dos EUA sublinhou que a suspensão do financiamento da UNRWA não é uma punição: 'Os Estados Unidos são há muito tempo o principal doador da agência e as ações de alguns dos seus funcionários devem ser investigadas completa e rapidamente para restaurar a confiança dos doadores'. A retenção de fundos não foi uma medida punitiva, mas sim um alerta. A UNRWA deve assegurar mudanças fundamentais para que isso não volte a acontecer. 'A forma de começar a trabalhar pela paz depende da solução de dois Estados', disse ela. 'Vamos todos comprometer-nos a tornar esta visão uma realidade'.

Rússia: Não devemos permitir que os fundos da UNRWA acabem

Vasily Nebenzia, o embaixador russo nas Nações Unidas, disse que os cortes de financiamento liderados pelos EUA para a UNRWA estavam a ocorrer num contexto humanitário trágico, e que uma investigação sobre alegações contra funcionários da agência deve ter em conta informações de fontes israelitas e palestinianas. Acrescentou que as suspeitas dirigidas contra os 12 funcionários 'não devem ser utilizadas para desacreditar toda a estrutura da agência e minar as suas principais atividades de apoio a milhões de pessoas no território palestino ocupado e nos países árabes vizinhos. ‘O Conselho não pode permitir que a UNRWA fique sem fundos.'

Ele disse que o que é particularmente perturbador é a 'retórica provocativa' de vários representantes da liderança israelense, que apelam ao fim da presença da UNRWA na Faixa de Gaza e ao deslocamento forçado de palestinos, acrescentando que tal cenário não deveria ser implementado em qualquer circunstância.

"Na Rússia, o que é particularmente preocupante é a 'retórica provocativa' de vários representantes da liderança de Israel, que defendem o fim da presença da UNRWA na Faixa de Gaza e a imposição forçada de posições aos palestinos."

Ele disse: “É lamentável que, nas atuais circunstâncias, o Conselho de Segurança da ONU ainda não tenha sido capaz de adotar uma única resolução exigindo o fim da violência devido à posição de uma delegação - os Estados Unidos, que oferecem carta branca a Israel para continuar a ação coletiva. É um castigo para os palestinos. “É claro que a espiral de violência em Gaza continuará até que as injustiças de longa data subjacentes ao conflito sejam eliminadas e o povo palestino seja capaz de concretizar o seu direito de estabelecer o seu Estado independente.” Ele acrescentou: “Somente uma abordagem equilibrada enraizada no direito internacional pode levar a uma paz sustentável”.

Palestina: É criminoso que não haja ações para parar esta terrível guerra

No seu discurso, o Embaixador da Palestina, Riyad Mansour, elogiou primeiro o plano “realista” fornecido pelo Coordenador das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária, Martin Griffiths, e enalteceu os “esforços incansáveis” feitos pelos trabalhadores humanitários das Nações Unidas para pôr fim à catástrofe. Ele disse que a decisão provisória da CIJ “fez uma repreensão retumbante” àqueles que alegaram que o caso de genocídio contra Israel era infundado. Ele acrescentou: “O tribunal também rejeitou a suposição de que Israel, pela sua própria natureza, estaria de alguma forma acima da lei e não poderia ser acusado de cometer genocídio”.

Palestina: A decisão provisória da CIJ faz uma repreensão retumbante àqueles que alegaram que o caso de genocídio contra Israel era infundado

Mansour apelou para que todos "se concentrem" nas medidas temporárias tomadas pelo tribunal, pedindo que as "leiam, estudem e releiam" para entender quais são as medidas e "não quais são as ilusões que correm nas mentes de alguns, sobre o que não está nelas". Ele afirmou: "É bastante claro que as medidas provisórias adotadas pelo tribunal são vinculativas, e Israel deve aderir a elas".

Mansour observou que 13 membros do Conselho de Segurança votaram a favor de um cessar-fogo imediato, e 153 estados membros também apoiaram o apelo na Assembleia Geral. "Seria um crime não agir para pôr fim a esta terrível guerra", disse ele, "com o Tribunal Internacional de Justiça reconhecendo agora o risco de genocídio".

Mansour acrescentou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, falou como se fosse um "verdadeiro criminoso de guerra" ao dizer: "Ninguém nos impedirá, nem Haia, nem o eixo do mal, e nem ninguém".

Denunciou as alegações "hediondas e desprezíveis" feitas por Israel contra a UNRWA, observando que Israel lançou campanhas contra vários altos funcionários das Nações Unidas, incluindo o Secretário-Geral, e se recusou a conceder vistos de entrada a representantes de órgãos das Nações Unidas como "punição pelo seu apoio aos seus esforços". "Mais de 150 funcionários das Nações Unidas foram mortos neste ataque", disse ele, acrescentando que Israel está tentando "remover qualquer obstáculo" ao seu plano "para destruir a Palestina e o povo palestino". Quanto às acusações de conluio contra alguns funcionários da UNRWA, ele disse que são "alegações sérias e há uma investigação séria". Os princípios de humanidade, neutralidade e independência devem ser respeitados, e é claro que a UNRWA e o Secretário-Geral estão comprometidos com esses princípios. "Não há razão para duvidar deste compromisso", afirmou. Ele disse que a UNRWA representa uma "notável história de sucesso" para o multilateralismo em ação. "Todos deveríamos estar orgulhosos de termos uma organização como a UNRWA no sistema das Nações Unidas, que tem feito um trabalho maravilhoso na prestação de serviços de forma humanitária a milhões de refugiados palestinos durante 75 anos. É nosso dever coletivo protegê-la, financiá-la e permitir que continue suas atividades humanitárias".

África do Sul: A decisão do tribunal é uma vitória para o Estado de direito

O último discurso na sessão aberta, antes do início das consultas fechadas, foi do Embaixador da África do Sul nas Nações Unidas, Mattu Gueni. Ele confirmou que os acontecimentos dos últimos meses em Gaza mostraram que Israel está agindo em violação de suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo aquelas relacionadas com a Convenção do Genocídio. A recente ordem emitida pelo Tribunal Internacional de Justiça, relativamente ao pedido de medidas provisórias da África do Sul em seu caso contra Israel, afirmou que existem motivos razoáveis para classificar as ações como "genocídio".

O embaixador afirmou que essas medidas são diretamente vinculativas para Israel, acrescentando que é claro que não existe nenhuma base credível para Israel continuar a afirmar que suas ações militares são totalmente consistentes com o direito internacional. "Na África do Sul, é evidente que não há base credível para Israel afirmar que suas ações militares são totalmente consistentes com o direito internacional."

Ela disse: 'A decisão do tribunal representa uma vitória decisiva para o Estado de direito internacional e um marco importante na busca de justiça para o povo palestino'. Seguindo a ordem do Tribunal, os Estados agora estão cientes do sério risco de genocídio contra o povo palestino em Gaza, o que impõe a todos a obrigação de cessar o financiamento e a facilitação das ações militares israelitas, configurando também um genocídio plausível.

"Infelizmente, nos dias que se seguiram à decisão do tribunal, observamos o governo israelita persistir em suas ações ilegais, violando a ordem do tribunal", disse ela, acrescentando que a África do Sul continuará fazendo tudo ao seu alcance para preservar a existência de Israel e do povo palestino como um grupo. Trabalhará para acabar com todos os atos de apartheid e genocídio contra eles, avançando em direção ao seu direito coletivo à autodeterminação. A África do Sul elogiou a ação rápida das Nações Unidas na investigação das alegações contra funcionários da UNRWA e expressou profunda preocupação com os cortes de financiamento à agência, reiterando o apelo para que esses doadores reconsiderem suas decisões.

