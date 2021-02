Conspiração sem bastidores

Apesar de todas as previsões e recomendações, Bolsonaro segue agindo impunemente à luz do dia, armando a milícia, inchando o Estado de militares mal intencionados e cava, indômito, a sepultura de um povo passivo, representado por uma classe política inerte e vítima da crueldade de um grupo de milionários escravocratas edit

A destruição do país vem sendo articulada às claras, sem bastidores. Despudoradamente, o presidente Bolsonaro sacou de sua arma e atira para todos os lados acertando a economia, o patrimônio nacional e as pessoas.

Como um psicopata armado que atira da janela nas pessoas que passam na rua, que entra no cinema e atira na escuridão, que invade a escola para alvejar professores e alunos, o presidente da república governa como se estivesse em um clube de tiro.

Alguém tem que tirar a arma da mão de Bolsonaro!

Suas munições mais letais são, a caneta das medidas provisórias e a língua que envenena o comportamento dos fracos.

Bolsonaro sabota a vacina, conspira contra a saúde pública, aprova o uso de agrotóxicos extremamente nocivos, receita remédio preventivo sem eficácia, faz de tudo para que a população encontre a morte.

O governador da Bahia, Rui Costa, suspendeu todas as atividades não-essenciais no estado para combater a Covid-19; O cientista Miguel Nicolelis disse que o Brasil corre risco de colapsar: "Eu estou vendo a grande chance de um colapso nacional. Não é que todo canto vá colapsar, mas boa parte das capitais pode colapsar ao mesmo tempo, nunca estivemos perto disso. Se eliminar o genocídio indígena e a escravidão, é a maior tragédia do Brasil. A ausência de comando do governo federal é danosa. Isso é uma guerra” – disse.

Apesar de todas as previsões e recomendações, Bolsonaro segue agindo impunemente à luz do dia, armando a milícia, inchando o Estado de militares mal intencionados e cava, indômito, a sepultura de um povo passivo, representado por uma classe política inerte e vítima da crueldade de um grupo de milionários escravocratas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.