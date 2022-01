Contando os dias na parede

Apoie o 247

O governo Bolsonaro se esforçou e produziu o desemprego, a inflação, a pobreza e a fome. Aproveitou a pandemia para dar vazão aos seus instintos de crueldade e, deliberadamente, colaborou para que centenas de milhares de brasileiros partissem precocemente.

Seus três anos de mandato foram pífios e voltados para o entreguismo de nossas riquezas, o esvaziamento das indústrias e do comércio, retiradas de direitos sociais, aparelhamento e militarização da justiça e das polícias, abandono dos incentivos à cultura, ciência e tecnologia.

Dizem que, desde o início de seu governo, Bolsonaro não parou de fazer campanha, que não desceu do palanque. Acredito que o infeliz cidadão age como o velho deputado do baixo clero, catador de ‘chequinhos’ corporativos, miliciano e barão das rachadinhas.

Em seu último ano, depois de enterrar o Brasil diante do mundo e de passar todas as vergonhas inimagináveis para um chefe de estado, Bolsonaro apostará todas as suas fichas no ‘caso Adélio’.

Adélio foi o ator que interpretou o assassino trapalhão no episódio ocorrido em Juiz de Fora durante campanha para as eleições de 2018. Sem um arranhão, após tentativa de esfaquear o candidato cercado por seguranças, vive incomunicável em prisão incerta, sendo preparado para retornar no final da temporada para, mais uma vez, sensibilizar tia Célia.

Mesmo tendo a tarefa quase impossível de reverter 60% de rejeição em nove meses, não podemos relaxar diante da máquina administrativa que financia notícias falsas, que conta com um núcleo duro na faixa de 20% do eleitorado, que mantém uma rede de jornalistas conspiradores, como Fernando Gabeira, palpitando todos os dias na mídia golpista.

2021 terminou com o presidente ‘cagando e andando’ para as enchentes na Bahia. 2022 começou com o presidente sem poder, literalmente, cagar e andar. Podemos esperar de tudo nesses um pouco mais de duzentos e setenta dias para o primeiro turno das eleições.

