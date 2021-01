Contra tudo e contra todos

“Os fins da política são tantos quantas forem as metas a que um grupo organizado se propõe, segundo os tempos e as circunstâncias”. (Norberto Bobbio)

Depois de ter sua candidatura ao governo de Pernambuco preterida pelo próprio partido em que é filiada e tendo como causa principal uma aliança nacional em torno de uma candidatura fictícia, por meio de muita luta a deputada federal Marília Arraes recebeu o aval da executiva nacional para disputar à prefeitura da cidade do Recife. Mesmo assim, uma parcela do Partido dos Trabalhadores resolveu virar as costas para candidatura própria e continuar aliada ao Partido Socialista Brasileiro. Garantindo a permanência nos cargos que ocupavam no governo. Como uma candidatura poderia prosperar rodeada de fogo amigo?

Não precisa ser especialista em campanhas eleitorais para saber que a disputa em Recife iria desembocar para práticas nada republicanas, onde prevaleceria o vale tudo para chegar ao poder. Aliás, Sartre já alertara em sua famosa peça As Mãos Sujas. Lamentavelmente, o que se viu foram os ataques pessoais e promessas inexequíveis entre os candidatos.

No momento em que o projeto de vitória da Frente Populista se viu ameaçado, o que predominou foi o conceito de política defendido por Carl Schmitt e anos depois ampliado por Julien Freund, onde o que se entende por esfera política se confunde com a relação entre amigo-inimigo. A partir daí, pedras foram atiradas para todos os lados e nem os antigos aliados foram poupados.

Só depois de ser enxovalhado pela candidatura vitoriosa nas urnas, foi que o PT resolveu afastar-se do Palácio do Campo das Princesas e consequentemente entregar os cargos. Mas a saída se deu realmente pelo clima não ser amistoso, ou existe um projeto que passa por 2022? Será que o PT sonha com candidatura própria ao governo de Pernambuco? Quem é o pré-candidato? O mesmo vai procurar o apoio da ex-candidata à prefeitura da cidade do Recife? O candidato estará disposto a ser jogado as feras como aconteceu com a deputada?

Basta lembrar que contra tudo e contra todos, ela foi ousada e obstinada mantendo sua candidatura. São questões que o partido precisa rever e resolver.

Hely Ferreira é cientista político.

