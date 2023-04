Convocação de Lula em defesa das escolas teve presença massiva de governadores

Apoie o 247

Não foi um dia para se medir ou levar em conta colorações partidárias. Atendendo ao convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, praticamente todos os governadores de Estado – a exceção ficou com São Paulo, que enviou o vice -, acorreram ao Palácio do Planalto, para discutir uma questão que tem afligido e assustado a todo o país: os ataques às escolas. Para Lula, nos ainda estamos diante de um fato desconhecido. “Estamos diante de um fato novo”, disse. Invadiram um espaço que sempre, para nós, é sinônimo de segurança. Isso ruiu”.

Também os chefes de poderes, como a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), não se furtou ao debate, bem como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Weber se colocou à disposição para ajudar, disponibilizando a estrutura do Conselho Nacional de Justiça. Foram vários os ministros afeitos ao tema, que deram as suas contribuições. Desde o ministro Rui Costa, da Casa Civil, passando pela ministra da Saúde, Nísia trindade e o da Justiça, Flávio Dino, que tem desde o primeiro momento, buscado soluções e verbas para que os estados façam frente à ameaça ao terror.

Presente ao evento, o ministro Alexandre de Moraes atribuiu ao incentivo ao discurso de ódio nas redes sociais, que ganham “em cima da violência e do discurso de ódio”. E pediu maior transparência nos algoritmos. Também Rodrigo Pacheco contribuiu no debate dizendo que é preciso ter uma ação contundente de proteção às escolas. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, imagens de pedofilia, de incentivo ao neonazismo não são “liberdade de expressão”. Ele citou 1224 casos sob investigações sobre ameaças de ataques e 7773 denúncias. Confira abaixo a lista dos governadores presentes ao evento:

Lista de governadores presentes na reunião sobre proteção do ambiente escolar:

GOVERNADORES DE ESTADO:

JERÔNIMO RODRIGUES, DA BAHIA

THIAGO PAMPOLHA, DO RIO DE JANEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS BRANDÃO, DO MARANHÃO

HELDER BARBALHO, DO PARÁ

RAQUEL LYRA, DE PERNAMBUCO

ROMEU ZEMA, DE MINAS GERAIS

RONALDO CAIADO, DE GOIÁS

MAURO MENDES, DO MATO GROSSO

EDUARDO LEITE, DO RIO GRANDE DO SUL

ELMANO DE FREITAS, DO CEARÁ

WALTER PEREIRA ALVES, DO RIO GRANDE DO NORTE EM EXERCÍCIO

RAFAEL FONTELES, DO PIAUÍ

PAULO DANTAS, DE ALAGOAS

JORGINHO MELLO, DE SANTA CATARINA

WILSON LIMA, DO AMAZONAS

FÁBIO MITIDIERI, DO SERGIPE

GLADSON CAMELI, DO ACRE

CARLOS MASSA RATINHO JÚNIOR, DO PARANÁ

ANTÔNIO DENARIUM, DE RORAIMA

IBANÊIS ROCHA, DO DISTRITO FEDERAL

CLÉCIO LUÍS, DO AMAPÁ

VICE-GOVERNADORES DE ESTADO

FELÍCIO RANUTH, DE SÃO PAULO

LUCAS RIBEIRO, DA PARAÍBA

JOSÉ CARLOS BARBOSA (BARBOSINHA), DO MATO GROSSO DO SUL

LAUREZ MOREIRA, DO TOCANTINS

SÉRGIO GONÇALVES, DE RONDÔNIA

