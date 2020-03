Coronavírus atesta: Bolsonaro é o pior governante do mundo hoje

As consequências trazidas pelo coronavírus, que exigem sabedoria por parte dos governantes, atestam para quem ainda duvidava: Jair Bolsonaro é hoje o pior governante do mundo edit

A conclusão não é boa para nós brasileiros, mas não dá para esconder mais. As consequências trazidas pelo coronavírus, que exigem sabedoria por parte dos governantes, atestam para quem ainda duvidava: Jair Bolsonaro é hoje o pior governante do mundo.

Até o histriônico Donald Trump, mesmo que de forma atabalhoada e atrasada, rendeu-se à realidade e começa a tomar medidas práticas contra a pandemia (várias delas equivocadas, porém). Até Viktor Orban, o polêmico ultradireitista premiê da Hungria, encarou a situação com mais seriedade.

A China dá uma aula de responsabilidade ao enfrentar a doença. A Itália de Matteo Salvini e seu Movimento 5 Estrelas, como sabemos, enfrenta crise duríssima, de proporções épicas, sem que seu governo passe vergonha em todo o mundo.

A realidade vivida pelos brasileiros, infelizmente, é outra. Jair Bolsonaro brinca com a saúde do povo e é capaz até de contrariar as recomendações de seu próprio ministro da Saúde, incentivando aglomerações populares, inclusive participando delas.

Faz pouco de uma pandemia que jogará a economia ainda mais no buraco. Responde a essa situação da pior forma possível, minimizando a doença e sugerindo “reformas” que nem os ideólogos históricos do ultraliberalismo defendem mais, pois sabedores da sua ineficácia para o momento. Pelo contrário, o coronavírus ressalta a necessidade de mais Estado, mais políticas públicas, exatamente o contrário do que defendem Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes.

Não é arriscado afirmar, sem qualquer medo de errar, estarmos diante do pior governante do mundo atualmente.

Jair Messias Bolsonaro confirma, assim, o estágio que marcou seus 28 anos como deputado federal em Brasília: é um ser irresponsável, é um sujeito preguiçoso, é um político demagogo e é um ser humano insensível com os dramas reais do povo.

Jair Messias Bolsonaro não é apenas o presidente que joga a economia no buraco e insiste em não enxergar essa dura realidade. Jair Messias Bolsonaro é um perigo humanitário. Sua insensatez mata gente. Precisa ser contido o quanto antes!