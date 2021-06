Coronel da caveira cita “cemitério de vacinas” contra Pfizer e Coronavac

“Só um cara que usa um broche de caveira trespassada por uma faca na lapela poderia ter se saído com essa", diz Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, após o ex-secretário Élcio Franco, do Ministério da Saúde, admitiu preferência à AstraZeneca porque a Coronavac e a Pfizer ainda estavam na fase 3, que, segundo ele, é a etapa do "cemitério de vacinas" edit