Covid-19, a gasolina na recessão

A pandemia do COVID-19 é incontestável: atualmente presente em 182 países, com mais de 250 mil casos confirmados e 10 mil mortes. Nas últimas semanas, o epicêntro dessa crise global de saúde deslocou-se da Ásia para a Europa, atingindo o continente com força e mantendo mais de 100 milhões de pessoas em quarentena. A Europa já supera a China em número de infectados e de mortos. Na tentativa de reduzir a velocidade de propagação do vírus, escolas foram fechadas em mais de 120 países, deixando cerca de 890 milhões de crianças e adolescentes sem aulas – 51% do total de estudantes no mundo. Uma verdadeira pandemia, amplamente reconhecida por todos os governos ao redor do globo terrestre.

Porém, para toda regra sempre existem exceções, até mesmo em situações muito graves como essa. O governo federal brasileiro, os militares que dele fazem parte, os religiosos exploradores da fé e da ignorância de nosso povo, insistem em demonstrar que não entendem a relevância do assunto e/ou que não tem a menor capacidade para lidar com uma crise dessa proporção, colocando em altíssimo risco 210 milhões de pessoas.

São inconsequentes e irresponsáveis, e contam com o apoio de uma parcela fascista da população, fanática e despolitizada, que foi às ruas em 15 de março com o objetivo de protestar contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a própria Democracia e o Estado Democrático de Direito. Um ato criminoso, que contou com a convocação e a participação do próprio Presidente da República, mesmo com o risco de que estivesse infectado com o COVID-19 e possivelmente transmitindo o vírus para seus fiéis seguidores. Um crime ao quadrado.

Essa parcela fascista da população é a mesma que não entenderá a expressão “ao redor do globo”, usada no primeiro parágrafo, pois acredita que a Terra é plana. São fanáticos, egoístas, reacionários, obscurantistas, preconceituosos. Em seus devaneios, exalando ódio e desumanidade, ergueram cartazes com pedidos de votla do AI-5 (Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968). Em determinados momentos da pífia manifestação, foi possível ouvir os loucos urrando “AI-5”. Vale lembrar que esse foi o mais duro de todos os atos editados pela Ditadura Militar que se instaurou em nosso país após o Golge de Estado de 1964 e que durou até 1985.

O AI-5 foi brutal e possibilitou a cassação de mandatos parlamentares contrários aos militares, intervenções nos Municípios e Estados, suspensão de quaisquer garantias constitucionais, censura prévia de músicas, filmes, peças de teatro e programas de televisão, censura da imprensa e de outros meios de comunicação, tornou ilegal reuniões políticas que não fossem autorizadas pela polícia, toques de recolher, suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política. O AI-5 também deu poderes aos militares para que demitissem qualquer funcionário público, incluindo políticos oficialmente eleitos e até mesmo juízes. Quanto aos considerados subversivos, poderiam perder direitos políticos, sendo privados da capacidade de votação ou de eleição por um período de 10 anos.

O Ato Institucional nº 5 foi a porta aberta para o inferno, pois tornou possível a institucionalização das incontáveis, violentas e itermináveis sessões de torturas e dos assassinatos praticados pelos mãos do próprio Estado. Uma vergonha mundial que nunca foi devidamente punida. O AI-5 foi isso, e Bolsonaro sempre quis isso de novo. Os fascistas que ainda apoiam Bolsonaro clamam por isso. Porém, alheio aos loucos e perversos, o COVID-19 ensina a todos o que é democracia. O vírus segue infectando qualquer um, ricos e pobres, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso, convicções políticas. Enquanto escrevia essas poucas linhas, o número de casos confirmados do vírus aumentou em 2 mil (agora já são 252 mil casos confirmados).

É uma pandemia sem precedentes que está devastando e transformando o mundo que conhecemos, colocando a doutrina neoliberal praticamente em xeque-mate. Portanto, não é possível que nosso país continue mergulhado na escuridão da extrema-direita com sua retórica sem vergonha, incapaz de lidar com a gravidade dessa situação, com a seriedade e maturidade que ela precisa. Colocando as propagandas mentirosas e enganosas de lado, a crise econômica já existia no Brasil antes mesmo dessa desgraça.

A crise era uma fogueira semelhante a que eles incentivaram na Amazônia e que chocou o Mundo, seguindo o rastro do nefasto projeto de destruição de direitos trabalhistas e benefícios sociais, o projeto de entrega das riquezas nacionais, a destriuição da República e das Instituições. A pandemia chega ao Brasil como gasolina nessa fogueira, expondo ainda mais a incompetência e maldade desses fascistas. Eles conduziam nosso país para uma recessão, e agora seguimos desgovernados para uma grande depressão.

O Brasil não será poupado só porque dizem que Deus é brasileiro, e muito menos em função de alguns pastores dizerem que manterão suas igrejas caça-níqueis abertas alegando que esse vírus é inofensivo, uma tática de Satanás e da mídia para causar pânico nas pessoas. É preciso mudar urgentemente o rumo das coisas, ou além da depressão nosso país também será o recordista de casos do COVID-19 em todos os quesitos, especialmente no número de mortos.

Considerando que cerca de 50% a 70% da população seja infectada, tendo como base a estimativa feita por países europeus que estão bem à frente do Brasil na tentativa de conter a velocidade de propagação do vírus, estamos falando de 105 milhões a 147 milhões de brasileiros possivelmente infectados. Usando a atual taxa média global de mortalidade de 4,15%, facilmente chegamos ao chocante número de 4,4 milhões a 6 milhões de possíveis mortos em nosso país. É o resultado da extrema-direita no poder com seu projeto de destruição do país. É o COVID-19 agindo como gasolina, transformando uma recessão mascarada em uma depressão potencialmente verdadeira.