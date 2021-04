CPI do genocídio: Vai chorar até quando, Bolsonaro?

O líder do governo no senado, Fernando Bezerra, MDB-PE, comentando a decisão do STF sobre instalação da CPI para apurar responsabilidades durante a pandemia, disse que o momento não é adequado para abrir a Comissão, por conta da crise sanitária que o Brasil enfrenta.

O líder do governo esconde que quem criou e alimenta a crise é o governo a qual ele representa no senado. Com mortes aos montes todos os dias, mil, duas mil, três mil, quatro mil, caminhando para cinco mil mortes diárias, abrir a CPI é lutar contra o genocídio liderado pelo presidente da república.

Durante o ano de 2020, o então presidente da Câmara Rodrigo Maia, do DEM-RJ, usou do mesmo argumento para não dar entrada em um, das dezenas de pedidos de impeachment. Maia resistiu às pressões dizendo que a hora era de combater a pandemia, que um processo de afastamento do presidente poderia piorar a situação.

Rodrigo Maia foi um presidente acovardado, que chegou a justificar a não abertura do processo porque dava ‘azar’, (torcedores do Botafogo são supersticiosos), disse que os dois presidentes da Câmara, Ibsen Pinheiro e Eduardo Cunha, foram afastados depois do impeachment de Fernando Collor e Dilma Rousseff.

A CPI vai investigar e abrir a caixa de esgoto onde estão as supostas prevaricações do ex-ministro estafeta Eduardo Pazuello e seu chefe Jair Bolsonaro. Como explicar os gastos bilionários com caixas de medicamentos ineficazes, os contratos sem licitação para compra da matéria prima para a fabricação da cloroquina, a falta de cilindros de oxigênio que transformou Manaus em Auschwitz?

O que o governo federal e o ministério da saúde fizeram efetivamente para combater a pandemia? Desde o início a pandemia foi usada como palanque contra governadores e prefeitos, o líder da nação atua como um espantalho negacionista, percorre o país como um mensageiro da morte causando aglomerações, se opondo à máscara, vacina e lockdown.

O senado tem até noventa dias para abrir a CPI do ‘genocídio’, ouvir os envolvidos e suas explicações, o que tem causado desespero no ocupante temporário da presidência da república, que tem atacado o STF para tentar fugir do inevitável início de sua definitiva queda pelos meios constitucionais. É muito mimimi para quem acha que morrer afogado no seco é frescura. Vai chorar até quando, Bolsonaro?

