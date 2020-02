“Crentefobia” ou Colaboracionismo?

Há uma tentativa de criar uma espécie de nova perseguição aos evangélicos, que está sendo chamada de “crentefobia”.

É a ideia de que os evangélicos estão sendo discriminados por sua fé, pelo exercício de sua cidadania com a liberdade de, inclusive, optar pela extrema-direita.

E a ideia de que, de fato, os evangélicos estão sendo discriminados por sua ênfase na família e na moral.

Em que pese o fato de que há sempre a tendência à generalização e isto sempre é injusto, isto é, em que pese o fato de que há entre os críticos dos evangélicos, cada vez mais, a impaciência de separar o joio do trigo, ou seja, cada vez mais há o abandono do cuidado de escapar de uma visão dos evangélicos como uma força homogênea e monolítica, e o descuido com a realidade de que, entre os evangélicos há uma divisão visceral, como, de resto, em toda a sociedade; não acredito na existência de uma disposição que se poderia chamar de “crentefobia”.

Entendo, entretanto, que há um sentimento crescente em relação aos evangélicos que me leva a uma realidade que foi vivida nas guerras com invasões. Muito comum na 2ª Grande Guerra entre os povos que foram invadidos pelos alemães.

É um sentimento de medo dos colaboracionistas!

O colaboracionista é o membro do povo invadido que colabora com o invasor, seja por correspondência ideológica, seja por mera sobrevivência.

E isso acontece porque dois sentimentos surgem a partir do governo sem partido:

primeiro, o sentimento de que fomos invadidos por forças estranhas, que estão destruindo o país a começar pela destruição do Estado Social, com a perda dos direitos e das políticas públicas de redução da desigualdade econômica, social e cultural, passando por sabotagem ao sistema de acesso à educação e à própria educação e cultura; e pela desvalorização dos profissionais da educação e da ciência; e pela destruição de nossos ativos econômicos, técnicos e tecnológicos, e pela do disseminação do trabalho precarizado, análogo à escravização; e pela promoção sistêmica da pobreza; e pela destruição de nossos biomas e dos povos originários: indígenas e quilombolas; e pela disseminação da violência do Estado, principalmente, contra pretos e pobres; e pelo aparente fim da laicidade do Estado.

segundo, o sentimento de que há muitos colaboracionistas, e de que os que se dizem evangélicos são os que estão, em sua maioria, entre eles… mesmo que não sejam a maioria dos colaboracionistas, são os que parecem mais mobilizados.

Daí, toda vez que evangélicos se aproximam, aflora o medo de que se esteja diante de um colaboracionista, onde colaboracionista significa alguém que contra dados, contra todos os prejuízos, inclusive da própria pessoa, apoia o invasor a partir de sensos equivocados, e de credulidade oca em mentiras e em sistemas de adulteração da verdade dos fatos, apresentando como única prova as suas próprias convicções ideológicas ou, no caso dos evangélicos, religiosas, ainda que tais convicções afrontem o Cristo que dizem confessar como seu Deus.

Por que colaboracionista e não apenas eleitor de direita?