Cristina ressurge com fracasso de Milei

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A periferia capitalista, Brasil, principalmente, amargaria o imperialismo financeiro praticado por Volcker.

Entre a primeira e a segunda crise da dívida, gerada pelos empréstimos em dólar, para cobrir déficit em conta corrente do balanço de pagamento, a inflação argentina anual ultrapassou, em 1989, 3000%; o governo De La Rua, que herdou o fracasso da convertibilidade que não suportou a valorização do dólar via juro alto puxado pelo Banco Central americano, entrou em colapso; tinha pedido socorro ao FMI, mas, meses depois, o FMI soltou a mão do governo De La Rua e o jogou no abismo; a inflação em 1990, por conta dos empréstimos em dólar, alcançou 2.314%.

continua após o anúncio

O Plano de Convertibilidade, peso-dólar, um por um, jogou a inflação a zero, mas duraria pouco, porque a valorização do dólar via juro alto americano minaria a sua credibilidade, o que demonstra a insuficiência da periferia capitalista aos movimentos de capitais comandados pelo império para proteger a moeda americana.

A terceira crise da dívida viria depois do saneamento financeiro da Era Nestor Kirchner, em 2001, que renegociara a dívida externa e fortaleceria o peso argentino, durante três mandatos; a Era neoliberal Maurício Macri pegou a economia saneada por Kirchner e mandou ver no endividamento externo; a partir de 2015, saiu de controle endividamento externo por meio de fundos internacionais, depois do auge da debacle capitalista de 2008, iniciada com falência do banco americano Lehman Brother, contaminando todos os países capitalistas periféricos endividados, como Argentina e Brasil.

continua após o anúncio

A inflação, com Macri, que acelerou endividamento externo, causa da crise, combatida precariamente por socorro do FMI, jogou a inflação na casa dos 400%, no compasso do avanço da dívida externa.

Não seria, dessa forma, crível acreditar que a emissão monetária do Banco Central para cobrir déficit fiscal fosse a causa central da inflação e do desajuste financeiro argentino, como alega Milei, que quer voltar à dolarização como solução, abrindo-se, sofregamente, à quarta crise da dívida externa à vista.

continua após o anúncio

Essa causa, segundo Cristina, é ditada pela compulsão dos neoliberais em tomar dólar emprestado nos fundos internacionais para cobrir as contas externas no vermelho, e quando a capacidade de pagar esgota-se, o governo vai ao FMI como tomador de última instância, ao qual se rende, como ocorre, atualmente.

Diante disso, é obrigado a submeter aos programas de estabilização que não deixam a economia crescer sustentavelmente; afinal, o modelo de estabilização neoliberal centra no corte de gastos públicos, os que, acionados, têm capacidade de puxar a economia, sustentavelmente, sem pressionar a inflação, como a história argentina da industrialização demonstra, explica a ex-presidente em seu longo documento de avaliação da realidade atual argentina.

continua após o anúncio

COMPULSÃO PELA DITADURA DOLARIZADA

Milei, segundo Cristina, mira a dolarização, que, ao contrário de combater a inflação, vai acelerá-la, assim como disparará desnacionalizações e privatizações que sucatearão a economia argentina, inviabilizando industrialização e desenvolvimento econômico sustentável.

continua após o anúncio

No estudo de 33 páginas que apresenta aos e às argentinas para discutir a realidade nacional sob neoliberalismo de Javier Milei a ex-presidenta alerta para impasses políticos, pois, como a história argentina demonstra, as reformas neoliberais que o presidente Milei pretende implementar, somente, são possíveis com ditadura.

O Congresso, sob pressão da sociedade, rejeitou o pacotaço neoliberal que ele enviou; agora, sem dispor de apoio legislativo para governar, Cristina alerta que não haverá saída para o país senão um acordo parlamentar entre as forças políticas, entre as quais Milei não dispõe de maioria.

continua após o anúncio

Prevendo os impasses, Cristina já joga no tabuleiro político sua plataforma eleitoral, ancorada na expansão de gastos sociais como alternativa política para tirar o país da crise inflacionária provocada pela dívida externa.

Caso Milei se mostre inflexível diante de um Congresso no qual não tem maioria, as chances dele ser defenestrado, antes do prazo constitucional do seu mandato, crescem com a insistência de implementar modelo neoliberal incompatível com a vontade popular.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.