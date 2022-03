Cubavisión: O ministério da Verdade e a fábrica de mentiras

Apoie o 247

Por Jair de Souza

Em seu livro de 2014, que recebeu em português o título de A Esquerda Ausente, o historiador e filósofo italiano Domenico Losurdo fez um relato muito esclarecedor de como se estruturam e são praticadas as campanhas de terrorismo psicológico que visam satanizar os países e dirigentes que despontam em discordância com as linhas traçadas a partir dos Estados Unidos.

No entanto, embora Domenico Losurdo tenha falecido em 2019, as linhas constantes do terceiro capítulo do citado livro parecem estar sendo escritas neste exato momento e em referência ao conflito em curso envolvendo os Estados Unidos e a OTAN, por um lado, e a Federação Russa, por outro, com a Ucrânia aparecendo como uma espécie de cumpridor de tarefas para o bloco EUA-OTAN.

Todas as manipulações de guerra psicológica mencionadas no trabalho de Losurdo estão acontecendo novamente no presente caso. A diferença está se dando não nos tipos de manipulação aplicados, senão que na intensidade.

Por mais que o imperialismo sempre tenha sido ousado em suas práticas de exploração midiáticas contra seus inimigos, ninguém poderia imaginar que a coisa pudesse chegar ao ponto em que a campanha contra a Rússia e seu presidente chegou.

Parece que estamos realmente numa encruzilhada histórica, que faz com que o imperialismo procure lançar mão de todos os recursos disponíveis, sem deixar de apelar para nenhum. Assim que, além da gigantesca difusão de mentiras e falsificações antirussas em quase todos os meios sob influências do capital estadunidense e europeu, tratou-se também de se obter um silenciamento máximo de todas as fontes que pudessem apresentar alguma versão dos fatos que entrasse em colisão com a versão desejada pelos centros do poder mundial.

Por isso, hoje em dia, encontrar canais onde se possa ter alguma voz dissonante da avalanche pro-otanista não é tarefa fácil. Todo o poderio que deriva da propriedade e domínio das grandes plataformas das redes de internet está sendo usado como nunca antes. As plataformas não vacilam em retirar de circulação qualquer material que elas venham a desconfiar que possa causar dano à causa que elas abraçaram.

Este vídeo elaborado por Cubavisión consegue revelar e elucidar de maneira muito eficiente toda a carga de pressão psicológica a que os povos do mundo estão submetidos neste instante de nossa história com vistas a atraí-los para uma concordância ou, pelo menos, neutralidade com respeito a esta agressiva campanha contra a Rússia.

E neste aspecto, uma vez mais, a verdade parece ser o que menos importa. O que vale mesmo é o que se consegue forçar as mentes das maiorias a aceitar. Disso, me parece, decorre a agressividade das atuais campanhas de difamação, desinformação e, em contrapartida, silenciamento dos opositores.

