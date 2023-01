Dados do censo revelam populações LGBT+ pela primeira vez

Apoie o 247

Por Lauren Moss, correspondente LGBT e Josh Parry, produtor LGBT

TRADUÇÃO: Sara Wagner York

Mais de 1,3 milhão de pessoas na Inglaterra e no País de Gales se identificam como lésbicas, gays ou bissexuais, revelam dados do censo realizado pela primeira vez.

Para pessoas com 16 anos ou mais, mais de 1,5% — 748.000 — se identificam como gays ou lésbicas, e 624.000 (1,3%) como bissexuais.

Cerca de 165.000 pessoas se identificam como “outras” orientações sexuais.

E 262.000 pessoas (0,5%) disseram que sua identidade de gênero era diferente do sexo registrado no nascimento.

Este é o primeiro censo que perguntou às pessoas sobre sua orientação sexual e identidade de gênero.

O censo, realizado na Inglaterra e no País de Gales em 21 de março de 2021, oferece um retrato da população. A população total da Inglaterra e do País de Gales é de cerca de 59,6 milhões.

Antes de circular, o governo disse que a informação forneceria evidências sobre as desigualdades para combater a discriminação e melhorar as decisões tomadas sobre saúde, educação, emprego, moradia e serviços sociais para lésbicas, gays e bissexuais.

Brighton e Hove foi a instância local com a maior porcentagem (10,7%) de pessoas que se identificam como “LGB+”, — lésbicas, gays, bissexuais ou de qualquer orientação sexual não heterossexual.

Sete das outras instâncias locais no top 10 estavam em Londres.

No País de Gales, Cardiff foi a instância local com a maior população LGB+ (5,3%).

Londres foi a região inglesa com o maior percentual de pessoas que disseram que sua identidade de gênero era diferente do sexo registrado no nascimento (0,91%). O Sudoeste foi a região com menor percentual (0,42%).

Londres também teve proporções mais altas de pessoas que se identificam como homens transgêneros (0,16%) e mulheres trans (0,16%) em comparação com o resto da Inglaterra e do País de Gales.

A decisão de incluir uma pergunta voluntária sobre identidade de gênero na Inglaterra e no País de Gales foi recebida por algumas instituições de voluntariado como um “passo na direção certa”.

A pesquisa sugeriu que fazer apenas uma pergunta em censos anteriores sobre o sexo de uma pessoa era uma “barreira” para alguns participantes que achavam que não se aplicava a eles.

Pesquisas menores indicaram que menos de 2% da população da Inglaterra e do País de Gales atualmente se identificam como lésbicas ou gays.

Anteriormente, o governo estimava que havia entre 200.000 e 500.000 pessoas trans no Reino Unido.

Os entrevistados do censo responderam a perguntas voluntárias sobre sua orientação sexual e se sua identidade de gênero é diferente do sexo registrado no nascimento.

Cerca de 3,6 milhões de pessoas (7,5%) não responderam à pergunta sobre orientação sexual, enquanto 2,9 milhões (6,0%) optaram por não revelar sua identidade de gênero.

Aqueles que responderam puderam selecionar entre as opções heterossexual, gay, lésbica e bissexual. Eles também podem selecionar “outro” e preencher uma caixa de texto descrevendo sua orientação sexual.

Daqueles que selecionaram “outra orientação sexual”:

112.000 (0,23%) identificados como pansexuais

28.000 (0,06%) se descreveram como assexuais

15.000 (0,03%) disseram que eram gays

10.000 (0,02%) escreveram em uma orientação sexual diferente

Os entrevistados também foram questionados se sua identidade de gênero correspondia ao sexo registrado no nascimento. Aqueles que selecionaram “não” foram solicitados a preencher uma caixa de texto descrevendo sua identidade de gênero.

Destes:

118.000 (0,24%) selecionaram “Não”, mas não forneceram uma resposta por escrito.

48.000 (0,10%) se identificaram como homens trans, com o mesmo número se identificando como mulheres trans.

30.000 (0,06%) se identificaram como não binários, um termo genérico para aqueles que não se identificam como exclusivamente masculinos ou femininos.

18.000 (0,04%) escreveram uma identidade de gênero diferente.

Aqueles com 16 anos ou mais que não desejassem que suas respostas fossem reveladas a outros membros de sua família puderam enviar um formulário separado para manter suas respostas anônimas.

Jen Woolford, diretora de população do Office for National Statistics (ONS), órgão responsável pela realização do censo, disse que os dados ajudarão a “combater as desigualdades” na comunidade LGBT+.

Ela disse: “Introduzimos essas questões como um reflexo de nossa sociedade se tornando mais diversificada, mas também porque agora há necessidades claras dos usuários por mais informações sobre esse tipo de diversidade e a riqueza de nossa população.

‘Momento marcante’

Kevin Guyan, pesquisador da Universidade de Glasgow e especialista em dados LGBT, chamou a informação de um “momento marcante para a inclusão”.

Ele pediu que os números sejam usados para beneficiar as comunidades.

“Os dados não irão, por si só, abordar questões que impactam negativamente muitas pessoas LGBT, como a crise do custo de vida, acesso a cuidados de saúde e moradia acessível”, disse ele. “Deve ser entendido como o primeiro passo de um projeto de mudança mais longo.”

Matthew Belfield, porta-voz da instituição de caridade LGBT Foundation, com sede em Manchester, disse que os dados os ajudarão a direcionar melhor os serviços em todo o país.

Ele disse: “Manchester é um ponto tão aberto para a comunidade LGBTQ +, mas outras comunidades não têm tanta sorte.

“Ao fazer esse tipo de pergunta em nível nacional, significa que os recursos serão alocados da maneira correta, que suas comunidades terão suas necessidades atendidas”.

O censo da Escócia foi adiado devido à pandemia, mas espera-se que suas respostas sejam divulgadas ainda este ano.

A da Irlanda do Norte não incluiu uma pergunta sobre identidade de gênero. As respostas à sua pergunta sobre orientação sexual também devem ser publicadas este ano.

Informações sobre como as faixas etárias e etnias se cruzam com esses números ainda não foram divulgadas. No entanto, pesquisas anteriores descobriram que jovens de 16 a 24 anos são mais propensos a se identificar como lésbicas, gays ou bissexuais e, nos últimos anos, houve um pequeno declínio gradual no número de pessoas que se identificam como exclusivamente heterossexuais.

O Canadá é o único outro país até agora que divulgou dados relacionados à identidade de gênero.

A Nova Zelândia também incluirá perguntas semelhantes em seu censo em 2023. E o Brasil segue sem dados oficiais.

Jornalismo de dados por Christine Jeavans, Helena Rosiecka e Jana Tauschinski no original em: https://www.bbc.com/news/uk-64184736?fbclid=IwAR1K7vEnlLTVYItjcfAXAsZ2zE9v7jeJ4GAZSENgCsTeia-aCbSCx15C6OY

