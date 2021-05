Datafolha mostra efeito CPI

Quanto mais tempo a CPI da Covid durar, "maior será o desgaste e a rejeição a Bolsonaro", avalia Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, após o levantamento Datafolha aumento da imagem negativa do governo edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Os números da pesquisa Datafolha mostram que a CPI já está produzindo efeitos negativos para Bolsonaro.

Realizada em campo nos dias 11 e 12 de maio, com 2071 eleitores, depois, portanto, da primeira semana de CPI, aponta para um desgaste do atual presidente, não só em razão da distância que o separa de Lula tanto no primeiro turno (41% a 23%), quanto no segundo (55% a 32%), mas também pelo seu índice de rejeição de 54%, o mais alto de todos: mais da metade dos eleitores o rejeitam.

É evidente que nas próximas semanas, as sessões da CPI vão produzir mais novas e contundentes provas da irresponsabilidade, inépcia e descaso em proteger a população da maior pandemia dos últimos 100 anos.

O mais importante, portanto, não é prender esse ou aquele depoente por mentir (nem Pazuello deve ser preso por mentir, mas por ser cúmplice de mais de 400 mil mortos, mais adiante) e sim que a CPI vá em frente até ao menos o mês de agosto.

Quanto mais tempo durar, maior será o desgaste e a rejeição a Bolsonaro.

Por isso a tática dos bolsonaristas, como vimos ontem com a investida cafajeste de Flávio Bolsonaro contra Renan, é criar tumulto para impedir que a CPI prossiga.

Os senadores não podem cair nessa armadilha.

“Faça como o velho marinheiro/ que durante o nevoeiro/ leva o barco devagar” já ensinava o mestre Paulinho da Viola durante a ditadura militar.

