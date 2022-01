De ideólogo de extrema-direita a exterminador de ursos

Apoie o 247

Quem é Olavo de Carvalho?

O conheci quando li um de seus artigos publicado em um jornal “tradicional” brasileiro e reproduzido em um livro da Universidade do Norte do Paraná. Isso me chamou a atenção. Li e reli, afinal o texto serviria de base para que os estudantes confeccionassem um de seus portfólios bimestrais na graduação de História. E como não refutá-lo?

O “filósofo” que residia em terras estadunidenses escreveu poucas verdades e muitos equívocos. Mas ninguém no universo pode ser totalmente imperfeito. E a morte “aparentemente” não redime, porém o estado inerte de um ser morto; não deveria nos remeter ao sentimento de desdém.

“Auxiliar o forjar de um factoide fascista” e “eliminar animais” como ursos, por exemplo, se constituiu (em minha opinião) em imperfeições gritantes na lógica existencial da trajetória de Olavo de Carvalho. Há opiniões e juízos de valor divergentes n e convergentes nesse sentido; e isso é democrático.

O povo brasileiro é carente de gurus; e costuma encontrá-los nos mais variados nichos: artístico, político-partidário e (também) ideológico; como foi no caso do falecido senhor.

A ideologia “malsã” ou “não malsã” não escolhe a quem vestir...Cabe ao seu “cliente” saber discernir qual lhe cairá melhor.

Continuo acreditando que a desigualdade é um chaveiro usado por todos aqueles dândis, que escolheram se travestir com a fantasia repleta das lantejoulas neoliberais.

Olavo se foi. O corpo se vai. E isso vale para todos nós “organizados quimicamente” para nascer, crescer, desenvolver, e morrer...

O que deixamos aqui, como rastro, ou plantio é que precisará (sempre) ser analisado, para ser refutado ou absorvido na senda evolutiva do caráter humanístico.

#ValReiterjornalismohistórico

#LULA22

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.