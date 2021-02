De qual Petrobrás o Brasil precisa?

A forma atabalhoada e truculenta, que caracteriza a militarização crescente do governo Bolsonaro, com a substituição abrupta do atual presidente da Petrobrás por mais um general, gerou uma forte turbulência financeira e algum debate sobre o futuro da empresa.

O Bolsoneoliberalismo ameaça um divórcio, depois de dois anos de controle absoluto pelo neoliberalismo de todos os postos chaves na economia, como o Ministério da Economia, presidência da Petrobrás, BB, CEF, Bacen, BNDES, entre tantos outros.

Os neoliberais, que apoiaram e avalizaram o candidato Bolsonaro, se dizem agora surpresos ou traídos. Entretanto, um deputado de vários mandatos, com precária vida parlamentar, mas abundantes pronunciamos em defesa da ditadura militar, da tortura, da censura, de golpes e de ataques aos valores do estado democrático de direito, não seria propriamente uma surpresa. Essa aparente fratura abriu algum debate, uma pequena fresta de oportunidade, sobre qual a Petrobrás que o Brasil precisa.

A Constituição Federal de 1988 estabelece tanto a lavra de petróleo quanto o refino de derivados como monopólios da União. A Lei 9.847/99 define o abastecimento nacional de combustíveis como atividade de utilidade pública. Para atender a esses objetivos, cabe à União mobilizar os instrumentos disponíveis, podendo contratar empresas estatais ou privadas para a realização dessas atividades. O mais importante instrumento para assegurar a soberania petrolífera e a autossuficiência no abastecimento de derivados de que dispõe o Brasil é a Petrobrás.

No entanto, nos últimos anos, a Petrobrás vem passando por um processo de financeirização, privatização e desnacionalização sem precedentes. O plano de desinvestimentos da empresa tem acelerado a venda de campos de petróleo em terra e águas rasas, de refinarias, de ativos ligados ao gás, logística, transporte, distribuição, petroquímica, biocombustíveis, entre outros.

Para viabilizar essa política, as últimas gestões da Petrobrás mantiveram o parque de refino funcionando com elevada capacidade ociosa, cerca de 76,5% da carga de refino tem sido utilizada. Tal decisão levou à entrada de uma enxurrada de importadores no mercado brasileiro, apenas entre 2018 e 2019 subiu em 62,7% a importação de gasolina A no Brasil. Com menos refino e mais importação, cresceram as pressões para que o preço dos combustíveis fosse também internacionalizado e dolarizado.

A desintegração iniciada no governo Temer e aprofundada no governo Bolsonaro só favorece a petrolíferas estrangeiras, fundos financeiros internacionais e importadores de derivados, enquanto perdem os trabalhadores, os consumidores e o conjunto da sociedade brasileira. Apenas entre janeiro e fevereiro de 2021, a alta acumulada no preço do diesel foi de 27% e no preço da gasolina de 34% e o preço final do GLP já ultrapassa a casa dos R$ 90 em muitas capitais do país. Tudo isso, ao mesmo tempo a Petrobras apresenta o maior lucro da história da bolsa de valores do Brasil.

Com combustíveis e fretes mais caros, o resultado é a descoordenação do abastecimento brasileiro e a perda de competitividade sistêmica da economia. Além disso, greves e ameaças de greves de caminhoneiros e petroleiros, paralisações e reivindicações de trabalhadores de aplicativos, além da carestia do botijão de gás e dos alimentos.

