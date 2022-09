DecideCiro

Apoie o 247

Ciro tem duas semanas para decidir o seu futuro político nesta eleição. Decidir se sai deste primeiro turno como um candidato derrotado, portanto, menor do que entrou, ou como um estadista que colocou o projeto de país acima do seu próprio projeto de poder. Se esta última opção for a sua escolha, poderá entrar para a história como o líder que salvou a fragilizada democracia brasileira quando e como nenhum outro poderia fazê-lo e com um gesto de grandeza que nenhum outro poderia adotar.

Em 2018, Lula e o PT erraram ao não apoiar a candidatura de Ciro para a Presidência da República. O Lula, o PT, a democracia e, sobretudo, o povo brasileiro pagaram um preço altíssimo por este erro. E assim chegamos ao drama épico que vivemos hoje.

Em 2022, Ciro não pode cometer o erro de não apoiar Lula nesta reta final do primeiro turno. O que está em jogo é muito mais do que um projeto político (individual ou coletivo), o que está em jogo é a própria democracia. O resultado do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, por mais otimistas que possamos ser, é imprevisível. Mas o resultado de uma eventual, ainda que pouco provável, vitória do bolsonarismo é bastante previsível: o fechamento de um ciclo democrático iniciado com a Constituição de 1988.

Em poucas palavras, esta é a eleição mais importante das nossas vidas simplesmente porque pode ser a última e porque não são poucos aqueles empenhados para que assim seja.

Em 2018, subestimamos a possibilidade de os inimigos da democracia chegarem ao poder. Em 2022, não podemos subestimar a possibilidade de continuarem nele por muito mais tempo do que imaginamos, do que aguentamos, do que a própria democracia pode suportar.

Este é o momento de Ciro demonstrar que é o grande estadista que apresenta em seus discursos. Não mais como um candidato em busca de votos, mas como um líder em defesa da sua nação. Reconhecido como o presidenciável mais erudito deste processo eleitoral, Ciro sabe muito bem que em determinados momentos, notadamente naqueles em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo da história, a ética da convicção deve se subordinar a ética da responsabilidade.

Decide Ciro.

