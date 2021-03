Decifra-me… ou dou um golpe

Por Alex Solnik

Quando todo mundo, mas todo mundo mesmo, esperava que Bolsonaro nomeasse para o lugar do general Edson Leal Pujol um quatro estrelas mais durão e mais alinhado com as ideias negacionistas do governo, alguém que topasse colocar tanques na rua, se fosse preciso, para evitar o lockdown dos governadores, eis que ele escolhe justamente o general Paulo Sergio, que ficou conhecido pela entrevista ao Correio Braziliense na qual afirmou que o Exército segue todas as determinações da OMS, tais como isolamento e uso de máscaras em todos os quartéis.

E o escolheu por ser um dos três generais de quatro estrelas mais antigos, obedecendo à hierarquia, o que foi de encontro à tese de que ele queria cooptar o Exército por meio de oficiais mais novos, a exemplo de Chávez na Venezuela, como insinuou o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia.

Enganei um bobo na casca do ovo.

Está mais difícil decifrar Bolsonaro que a esfinge.

