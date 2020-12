Decisão do STF deu gás a Bolsonaro

"A decisão suprema favoreceu, como se esperava, o governo, cujo candidato único, Arthur Lira, larga com 135 votos garantidos do bloco que lidera, mais uns 40 votos do outro bloco do “centrão”, formado por PTB, PROS e PSL", escreve o jonalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, para o "Jornalistas pela Democracia" - Foi só o STF dar sinal vermelho à reeleição de Maia para aparecerem “n” candidatos à sua vaga dentre seus aliados, que estavam unidos em torno dele.

O MDB quer emplacar Baleia Rossi.

O DEM – e Maia – defendem Elomar Nascimento.

O PSDB também quer lugar na janelinhga.

E por aí vai.

O grupo de Maia já se fragmentou, que era tudo o que Bolsonaro queria.

Será tarefa de gincana encontrar um nome que agrade aos aliados DEM, MDB e PSDB, que já estavam fechados com Maia se ele pudesse tentar a reeleição e à centro-esquerda – PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, PV e Rede – que ele tentava atrair.

Somados, esses partidos têm 231 votos (137 da centro-esquerda e 94 da centro-direita), o que garantiria a vitória do candidato deles, se fosse um só.

Divididos em várias candidaturas, estão condenados à derrota.

A decisão suprema favoreceu, como se esperava, o governo, cujo candidato único, Arthur Lira, larga com 135 votos garantidos do bloco que lidera, mais uns 40 votos do outro bloco do “centrão”, formado por PTB, PROS e PSL.

Com 11 votos do PTB e 10 do PROS, Lira chega a 156, mas não terá mais de metade dos 41 do PSL, mesmo porque seu presidente, Luciano Bivar também já anuncia candidatura.

Além da vantagem numérica, Lira vai ter o reforço da máquina do governo para o que for preciso, o que vai desequilibrar o jogo a seu favor.

Mas o que vai fazer mesmo a diferença é que a oposição vai lançar vários candidatos e o governo, um só.

Ganhar a presidência da Câmara é fundamental para Bolsonaro turbinar sua reeleição.

E a recíproca é verdadeira.

