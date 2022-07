Deixa a Simone aí

Apoie o 247

ICL

Não considero uma boa ideia a ala pró-Lula do MDB trabalhar contra a candidatura de Simone Tebet. A não ser que a troca fosse por Lula, o que é impossível, a emenda é pior que o soneto. É melhor deixar a Simone. Ela impede o crescimento de Bolsonaro, tal como acontecia com Moro.

Quem confirmou o efeito Moro foi o diretor da Quaest, Felipe Nunes. Segundo ele, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro diminuiu entre março e maio em quatro estados fundamentais e decisivos.

Em São Paulo, a diferença caiu de 14 pontos porcentuais para 11 e agora, em julho, foi para 5. No Rio de Janeiro, caiu de 8 para 1 e hoje é de 5. Em Minas Gerais, caiu de 25 para 16, e agora é de 18. Na Bahia, caiu de 47 para 46 e agora é de 43.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nunes atribui o fenômeno não a algum mérito de Bolsonaro, mas à desistência de Moro. O perfil de seus eleitores tem mais a ver com Bolsonaro que com Lula, é evidente. Órfãos de Moro, seus eleitores migraram para Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na pesquisa Ideia/ Exame divulgada hoje, Lula tem 44%, Bolsonaro 33%, Ciro 8%, Simone Tebet 4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se ela sair do páreo, a maioria desses 4% vai para Bolsonaro, com quem seu eleitorado tem mais em comum do que com Lula. E aí ele já fica próximo dos 40%.

E veja só: Bolsonaro não tem como crescer a não ser tirando intenções de voto de Simone. Ele não tira nem de Lula, nem de Ciro. Tirar Simone da disputa só interessa a Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mesmo pode se dizer de Ciro em relação a Lula. Os votos de que Lula precisa para garantir vitória no primeiro turno não vão sair, se isso acontecer, dos eleitores de Simone ou de Bolsonaro, mas dos de Ciro.

Ciro é o Moro e a Simone de Lula.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE