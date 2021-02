Democracia ganha de goleada

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

A votação ainda não começou. Há muitos discursos pela frente ainda. Mas já está claro que a democracia vai ganhar de goleada: quinze partidos encaminharam a favor do relatório da deputada Magda Moffato, um libelo em defesa da democracia que consumou a derrota da ditadura (Cidadania, PCdoB, PT, PP, PSD, MDB, PL, PDT, Solidariedade, PSDB, Republicanos, DEM, PSB e PSOL); Maioria, Minoria e Oposição também encaminharam “sim”; Patriota, PROS e Podemos liberaram as bancadas e apenas três partidos (PTB, PSC e Novo) vão votar contra.

O relatório da deputada desequilibrou o jogo, especialmente quando ela leu, no plenário da Câmara, os trechos do vídeo infame, com todos seus palavrões e ataques asquerosos aos ministros do STF e à democracia brasileira.

O deputado tentou apelar para o sentimentalismo, citou até sua mãe e filhas e se disse arrependido “pelos excessos”, mas novamente elogiou o general golpista Villas Boas, confirmando sua preferência pelo estado totalitário.

