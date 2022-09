Derrotar Tarcísio é derrotar Bolsonaro

"Se Tarcísio ficar em terceiro lugar, fora do segundo turno, será a maior derrota de Bolsonaro nas eleições estaduais em todo o país", diz Alex Solnik edit

Apoie o 247

ICL

O Datafolha de ontem (ou, a Datafolha, pois é pesquisa), mostrou empate técnico entre Tarcisio e Garcia, com avanço do tucano ante o bolsonarista. Haddad continua bem à frente de ambos.

A campanha de Haddad está centrando mais fogo em Garcia que em Tarcísio, pressupondo que será mais fácil derrotá-lo no segundo turno.

Pode ser. Em 2018, Haddad atacou mais Alckmin que Bolsonaro, com a mesma presunção. Alckmin ficou na rabeira, Bolsonaro foi ao segundo turno e venceu.

Se Tarcísio for ao segundo turno, será uma demonstração de força de Bolsonaro, já que é seu ex-ministro, é carioca e nunca disputou uma eleição.

Sua única credencial é o apoio de Bolsonaro.

Além disso, Bolsonaro terá um palanque, no segundo turno, no maior colégio eleitoral do país.

Se Tarcísio ficar em terceiro lugar, fora do segundo turno, será a maior derrota de Bolsonaro nas eleições estaduais em todo o país. O eleitorado bolsonarista vai murchar.

Ele não terá palanque no maior colégio eleitoral do Brasil.

Irá mais enfraquecido para o segundo turno.

Derrotar a Tarcisio é derrotar Bolsonaro.

E tem mais: segundo turno entre Haddad e Garcia será mais civilizado que entre Haddad e Tarcísio.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.