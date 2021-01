Desbolsonarizar é o primeiro passo...

A vastidão do mundo está sob o triturante processo da globalização. E suas consequências fazem parte da pós-modernidade; no que ela possui de mais torpe. A pangeia agora é digital; e o mercantilismo também. Os países subdesenvolvidos e alguns energentes sofrem com os efeitos soberbos da secular espoliação e das guerras. E os seres humanos se deslocam, criando o "fenômeno migratório".

Existe uma sociedade intercultural, que deseja vencer barreiras geográficas e encontrar um lugar ao sol. Esta camada de gente está em busca de uma vida digna, e vida digna inclui educação digna. Os estudos são inegáveis, em relação a reconhecer o surgimento de sociedades cada vez mais plurais e diversas. Imaginem só, o povo aqui nascido e criado, com 11 milhões de analfabetos. E se todos migrassem? Como seriam recebidos nos ricos países desenvolvidos?

As boas oportunidades começaram a surgir durante a gestão do PT. Tentativas anteriores foram realizadas, sim, claro, por exemplo, com Leonel Brizola (que inclusive faria 99 anos, se estivesse vivo) na data de hoje.

No entanto, a Igualdade e a Paridade, ainda se constituem em sonho. Muito se conquistou com a Era Lula...e muito viria... se...O baque do retrocesso advindo do golpe catastrófico de 2016, não tivesse ocorrido.

A desindustrialização é notória; e a pobreza e o desemprego campeiam. Banco do Brasil fechando as portas, precarizados motoboys entregando suas preciosas vidas em troca de parcos tostões...esta é a cara da FAZENDA BRASIL.

Com a pandemia instalada, tudo se tornou mais cristalizado, e o auxílio emergencial que nasceu através de um parto doloroso, até já foi barbaramente extirpado. Pode ser que o parlamento que se encontra à esquerda do ensandecido governo de lobos, consiga ressuscitá-lo. Em uma tarefa hercúlea.

Militares, e empresários/ dançarinos vestidos de verde e amarelo receberam indignamente o valor que alimentaria bocas famintas,porém isso não passa de mero detalhe.

No país que está em terceiro lugar em número de mortes por Covid-19: impera o sofrimento e a deseducação, como patentes de um povo brasileiro. Este mesmo povo que votou em mais outro fake "caçador de corruptos".

O primeiro passo agora é "DESBOLSONARIZAR"...

Em seguida "DESDORIAR", e por fim imunizar toda a população com a vacina anti-huck, para evitar que uma nova pandemia de "extrema pobreza" eleve mais e mais a taxa de mortalidade.

#VoltaLula

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

O conhecimento liberta. Saiba mais