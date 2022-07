No Rio, embora seja difícil ganhar, quem está mais próximo de Romário é o candidato do PSB, não o do PT edit

Por Alex Solnik

O que eu entendo por desbolsonarizar o Brasil é impingir uma ampla derrota, nas urnas, tanto de Bolsonaro quanto de seus aliados aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara e às Assembleias estaduais no maior número de estados possível no dia 2 de outubro.

No Rio de Janeiro, o bolsonarista Romário está na faixa dos 30% para o Senado. O segundo, com apenas 11% é Molon. Ceciliano está com 5%.

Embora seja difícil ganhar, quem está mais próximo de Romário é o candidato do PSB, não o do PT.

“Ah, mas PT e PSB fizeram um acordo”. Tudo bem. Mas o que está em jogo é a desbolsonarização. Ou não? O próprio PT deveria reconhecer a superioridade numérica do candidato do PSB e encarar a realidade.

Em Pernambuco, Marília Arraes desponta na liderança, perto dos 30%. O candidato do bolsonarismo tem 12%, o mesmo que o candidato do PT-PSB, Danilo Cabral.

Marília é do Solidariedade, que está na aliança nacional com Lula. Mas, por causa do acordo, Lula apoia Cabral.

Eu acho que a essa altura, com tantas ameaças pairando no ar, o interesse da nação deve estar acima do dos partidos. Devem ser apoiados os candidatos da aliança nacional anti-Bolsonaro potencialmente mais fortes, sobretudo em estados tão importantes como Rio de Janeiro e Pernambuco. Assim é que a aliança vai ter cara de frente ampla.

Os bolsonaristas não vão sumir do mapa. Os monstros não voltam à caixa de Pandora. Mas, quanto menos bolsonaristas forem eleitos, menos poder terão seus simpatizantes. E vice-versa.

E Lula terá mais tranquilidade para governar.

