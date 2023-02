Desembargador que autorizou transferência da Eldorado para indonésios é casado com ex-assessora do PSDB

Apoie o 247

O desembargador que autorizou a transferência do controle acionário da empresa brasileira Eldorado, de papel e celulose, para o controverso grupo empresarial sino-indonésio Paper Excellence é casado com empresária que, até o final do ano passado, era assessora do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, do PSDB.

Na semana passada, José Benedito Franco de Godoi, da 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou uma câmara arbitral a encaminhar a transferência do controle acionário da Eldorado para a Paper Excellence, em mais um lance de uma disputa que começou em 2018.

Naquele ano, a transferência da Eldorado deveria ser consumada, como parte de uma negociação firmada um ano antes. A Eldorado foi vendida pelo grupo nacional J&F por R$ 15 bilhões, mas o grupo sino indonésio pagou apenas 7 bilhões. Os outros R$ 8 bilhões deveriam ser quitados em setembro de 2018. Mas essa parcela não foi paga.

Os indonésios alegam que deveriam receber as ações restantes, independentemente da liberação das garantias apresentadas pela J&F ao BNDES, do qual havia obtido empréstimo. A J&F, por sua vez, entendia que só fecharia o negócio depois das garantias liberadas.

A cautela da J&F era explicada com o argumento de que, sem as garantias liberadas, o grupo corria o risco de ver ameaçadas todas as suas atividades, já que o BNDES era dirigido por pessoas da confiança do então presidente Michel Temer, que Joesley Batista havia denunciado por corrupção.

Resultado: o grupo sino-indonésio Widjaja não pagou, e o controle seguiu nas mãos da J&F. A disputa foi para o tribunal arbitral da Câmara de Comércio Internacional, que, dois anos depois, deu ganho de causa aos indonésios. Justo? Parece, mas não é bem assim.

A J&F descobriu que um dos três julgadores, Anderson Schreiber, tinha dividido o escritório com os advogados da Paper em São Paulo. É uma situação clara de conflito de interesses, que, pelas regras da própria Câmara de Comércio Internacional, tornava Anderson Schreiber suspeito para atuar na arbitragem.

O caso foi para o Poder Judiciário em São Paulo e, em primeira instância, a juíza Renata Maciel, da 2a. Vara de Conflitos de Arbitragem, em decisão liminar, deu ganho de causa à Paper. A J&F recorreu, e o desembargador José Araldo da Costa Telles suspendeu a decisão da juíza de primeira instância.

Pouco depois de ser eleito pelo órgão especial para a 1a. Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça, o desembargador José Benedito Franco de Godoi julgou a mesma causa e validou a decisão da juíza Renata Maciel. A Paper já havia entrado no STJ com uma ação por conflito de competência, pois entendia que o desembargador Costa Telles não poderia ter atuado na causa.

O desembargador Costa Telles viria a falecer, e a Paper desistiu da ação, o que abriu caminho para Franco de Godoi confirmar, na semana passada, a decisão anterior. Com isso, a Paper poderá assumir o controle da Eldorado. Final da história?

Não, porque a J&F ainda pode recorrer ao STJ e ao STF. Num caso de disputa bilionária, talvez a mais vultosa dos litígios empresariais depois do caso da Americanas, é inevitável conhecer o perfil do desembargador Franco de Godoi, que já esteve envolvido em outra polêmica.

Em 2000, ele foi citado nos escândalos de Celso Pitta na Prefeitura de São Paulo. A esposa do então prefeito, Nicéia Pitta, disse que Franco de Godoi protegia o marido (na época estava em processo de separação) no Judiciário de São Paulo. Nicéia foi processada e pediu desculpas ao desembargador, que, entretanto, não negou um dos elementos da denúncia.

A esposa dele, Tânia Cristina Grosso Franco de Godoi, era dona da empreiteira Santo André, que tinha contrato com a Prefeitura de São Paulo. Tânia, cinco anos depois,viria a ser indiciada, denunciada e processada pelo crime contra ordem tributária, juntamente com o irmão, Renzo Grosso.

Em 2017, Tânia foi absolvida. O processo tramitou sob segredo de justiça, mas um dos argumentos de seus advogados se tornou público: a prescrição. Desde 2006, Tânia estava lotada na Assembleia Legislativa de São Paulo, em cargos comissionados.

Em novembro do ano passado, quando era assessora especial do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, pediu exoneração. Seu último salário foi de cerca de R$ 20 mil brutos.

A atuação de Tânia em cargo político não é de menor importância quando se sabe que o PSDB, a que serviu, era o partido de João Doria, que depois de deixar o governo do Estado de São Paulo, foi contratado como conselheiro da Paper.

Seu contrato se tornou público depois que veio à tona uma reunião dele com o procurador-geral de Justiça, Mario Sarubbo, e com o então delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves.

O encontro ocorreu depois que dois representantes da Paper no Brasil, Claudio Laerte Cotrim e Josmar Verillo, foram indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

O delegado Nelson Caneloi Junior, do 1º Distrito Policial de Diadema, afirmou ter reunido provas de que os representantes da Paper contrataram a empresa de tecnologia e programação de Moema Ferrari Normanha para invadir e-mails e celulares de diretores da J&F enquanto as duas empresas iniciavam uma disputa arbitral pelo controle da Eldorado.

Depois do encontro na Villa Doria, em Campos de Jordão, o Ministério Público de São Paulo, chefiado por Sarubbo, arquivou o inquérito.

A disputa em torno da Eldorado ocorre no contexto de desnacionalização de empresas brasileiras, que se intensificou com a Lava Jato, que criou ambiente em que atividades empresariais e também a política foram criminalizadas.

O extinto governo de Jair Bolsonaro foi beneficiário desse ambiente e se envolveu diretamente no caso da Paper.

Quando a polêmica arbitragem estava em curso, o filho de Jair, Eduardo Bolsonaro, e o então vice-presidente da república, Hamilton Mourão, aceitaram posar ao lado do líder do grupo sino-indonésio com um cartaz nas mãos, em formato de cheque gigante.

Em Xangai, onde Mourão esteve em maio de 2019, o checão era de R$ 27 bilhões. Em Jacarta, Indonésia, onde Eduardo Bolsonaro esteve em julho do mesmo ano, o checão era de R$ 31 bilhões.

A propaganda era que esse dinheiro seria investido no Brasil. Tudo mentira. Até hoje, a Paper não investiu um centavo. Pelo menos oficialmente.

