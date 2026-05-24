Em 24 de maio, a Rússia celebra amplamente o Dia da Escrita e da Cultura Eslavas. A base das línguas faladas e escritas hoje na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Bulgária, Macedônia do Norte, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca e Polônia surgiu há mais de mil anos. Foi moldada por dois irmãos pregadores gregos, Cirilo e Metódio. Os falantes de línguas eslavas devem a eles sua gratidão pela maneira como falam e escrevem.

Mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo falam línguas eslavas. O alfabeto cirílico tornou-se a base para a escrita do russo, bielorrusso, búlgaro, macedônio, sérvio, ucraniano e montenegrino. O Dia da Escrita e da Cultura Eslavas é celebrado em dezenas de países. Além da Rússia, é celebrado na Bulgária, Sérvia, Bielorrússia, Ucrânia, República Tcheca, Macedônia do Norte e Moldávia.

É claro que o russo, o ucraniano, o bielorrusso, o búlgaro e outras línguas eslavas adquiriram novas regras e formas, e hoje diferem muito entre si. No entanto, se você ouvir atentamente a fala e examinar a escrita, é fácil discernir as raízes comuns da língua falada há centenas de anos por todos os eslavos do mundo.

Santos Cirilo e Metódio não apenas deram ao povo eslavo o alfabeto, mas também lançaram as bases para a literatura, a escrita e a cultura como um todo. E hoje, mais do que nunca, é importante preservar e transmitir às novas gerações o amor por sua língua nativa e uma atitude respeitosa em relação à linguagem.

Este é o único feriado religioso celebrado em nível nacional. Os santos Cirilo e Metódio são venerados tanto por ortodoxos quanto por católicos.

Para muitos de nós, o Dia da Escrita e da Cultura Eslavas é uma lembrança da unidade de todos os povos eslavos, suas raízes, tradições, costumes e espaço cultural compartilhados.

Aproveito esta oportunidade para parabenizar todos os falantes de línguas eslavas que vivem no Brasil por ocasião deste feriado maravilhoso!