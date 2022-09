Diálogo às margens do Ipiranga

Miguel Paiva retrata o encontro do coração de D. Pedro I com Jair Bolsonaro edit

Por Miguel Paiva, para o 247

Numa bela tarde de setembro, o Coração de D. Pedro encontra com o Presidente Bolsonaro.

CORAÇÃO

Presidente, o senhor devia estar satisfeito. Tem um coração, um cérebro e um estomago, mas parece que só sabe usar o estômago.

PRESIDENTE

Eu uso a cabeça também, quer dizer usava quando tinha que colocar o quepe. Hoje uso mais as mãos, fazendo arminha.

CORAÇÃO

Para quê o senhor me trouxe de Portugal? Estava eu lá bem quietinho...

PRESIDENTE

Nessas eleições vale tudo, até um coração no formol.

CORAÇÃO

O senhor não tem educação, mesmo. Sou um imperador, não um coração no formol.

PRESIDENTE

Mas aqui no Brasil, Imperador sou eu.

CORAÇÃO

Gostarias de ser...

PRESIDENTE

Vou ser, se não for no voto, no trote, no grito.

CORAÇÃO

De grito sei eu e aquilo ali era tudo fajuto. Tudo fake como dizem vocês hoje.

PRESIDENTE

Ué, aquela cena ali não aconteceu, na beira do rio, espada na mão, o famoso grito do Ipiranga.

CORAÇÃO

Estava gripado. Tinha passado a noite na esbórnia com a corte, bebidas, mulheres...

PRESIDENTE

Falando em mulheres, preciso muito do voto delas.

CORAÇÃO

Mulheres já votam? Vocês não têm ideia da confusão em que vão se meter.

PRESIDENTE

Estou percebendo. Tirando a minha mulher e mais algumas que conheço o resto é tudo vaca. Tudo vagabunda, querendo ser independente, dona do próprio nariz.

CORAÇÃO

No meu tempo não era assim. Aas mulheres me serviam, mas na cama.

PRESIDENTE

É melhor hoje o senhor ficar caladinho. Os tempos mudaram, e não tenho vida fácil, mesmo sendo presidente ou imperador...

CORAÇÃO

O coração do imperador...

PRESIDENTE

Pois é, mesmo assim é melhor o senhor bater mais discretamente. Elas pegam no seu pé.

CORAÇÃO

O senhor não é discreto, pelo contrário e consegue que as mulheres lhe obedeçam.

PRESIDENTE

Será? Isso é o que eu acho, mas nada me garante. Depois do tal lugar de fala, eu tento me proteger, elogiar, mandar flores, mas elas continuam me criticando.

CORAÇÃO

Melhor ficar na paz. Foi o que eu sempre quis, um imperiozinho, mulheres, filhos, um bom vinho do porto sombra e água fresca

PRESIDENTE

Mas a História diz que o senhor sempre foi um bravo, um guerreiro, um verdadeiro representante das forças armadas...

CORAÇÃO

Tudo história. Tive que botar o pau na mesa pra ficar aqui no Brasil. Essa história do grito do Ipiranga foi toda inventada depois para ter um lugar nos livros de história.

PRESIDENTE

Livros, livros...por isso quero acabar com os livros. Só servem para contar outra versão dos fatos. A gente tenta fazer um governo digno e acaba no lixo da história.

CORAÇÃO

Sei com é isso. Se não acabar nas páginas, acaba no lixo. As vezes é melhor cair no esquecimento. Eu não consigo.

PRESIDENTE

Bom, eu preciso ir. Se quiser me dar uma mãozinha.

CORAÇÃO

Não tenho...

PRESIDENTE

Um pouco do seu sangue?

CORAÇÃO

Acabou.

PRESIDENTE

Da sua alma, do seu espírito...

CORAÇÃO

E coração tem alma?

PRESIDENTE

Para que o senhor serve então?

CORAÇÃO

Boa pergunta. Me deixa continuar aqui no sono da história. Esse sim eu mereço.

PRESIDENTE

Preciso ir. Tenho campanha.

CORAÇÃO

Cuidado com o coração.

