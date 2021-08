Direita faz ameaças e se mobiliza pela terceira via — Lula é o centro e generais terão de se submeter à Constituição

Por Davis Sena Filho

Lula é o centro e o centro é o Lula. Terceira via é falácia e farsa da direita, que teme perder as eleições de 2022. Lula abrirá canais de diálogo com os militares, que o respeitarão sob os termos da ordem e da Lei, enquanto durar seu mandato popular e democrático.

Militar quer fazer política? Então que entre num partido e se candidate, a respeitar a democracia e o Estado de Direito.

Fascismo e ultraliberalismo nunca mais!

Até o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, saiu do barco que está a vazar muita água. Mourão fala em terceira via, um sinal de que não acredita na vitória eleitoral do causador de crises institucionais diuturnas Jair Bolsonaro, o que leva este articulista a avaliar que muitos generais das três forças conversam sobre terceira via, pois Mourão não falaria sozinho.

Lula e seus assessores e correligionários mais próximos estão a formatar ou a iniciar um meio de se aproximar dos militares, de forma pacífica e respeitosa, mas, todavia, é necessários que a "rua" das conversações seja de mão dupla, porque é inaceitável que militares rejeitem a candidatura Lula por causa, sim, de preconceito político e ideológico, além de origem de classe. Militar colocar barreiras à candidatura e ao direito de Lula se candidatar é algo, ratifico, inaceitável e bizarro, porque o voto universal e secreto do povo brasileiro é inegociável, pois o promotor do verdadeiro poder.

Militar não rejeita candidato algum. Quem rejeita e aprova ou aceita é o povo. Militar pode rejeitar por meio de seu voto individual depositado na urna. Apenas isto.

Por seu turno, lembrar-lhe-ei que foi no Governo Lula que os militares tiveram seus orçamentos aumentados de forma a permitir a modernização dos equipamentos das Forças Armadas, bem como em todas as áreas que necessitavam de melhorias e de apoio para o funcionamento regular de cada Força, além do respeito que receberam dos governos petistas, de maneira que é incompreensível tanto ódio e afronta.

Se aproveitar de cantilenas inverídicas e fundamentadas em ilações tomadas como reais e verdadeiras quanto às condenações de Lula por parte de um juiz delinquente e que cometeu crimes em série como se fosse um verdadeiro serial killer por parte dos generais com o propósito de interditar a candidatura Lula é inaceitável e o fim da picada, até porque generais que trabalham para o Bolsonaro e conviveram institucionalmente com os ministros acusados de corrupção, além de serem colegas de profissão de militares acusados de cometer malfeitos no Ministério da Saúde e outros órgãos.

Trata-se, na realidade, de um paradoxo e contra-senso, que leva qualquer pessoa a pensar que os generais são tão seletivos e corporativos tanto quanto os juízes, procuradores e delegados da Lava Jato, que foram desmoralizados e desmascarados pelas realidades repercutidas pelo Intercept Brasil e outros órgãos de comunicação, no que tange à imoralidade dos quadrilheiros que conspiraram, armaram e mentiram para que Lula fosse afastado criminosamente das eleições de 2018. Será que esses generais não sabem disso? Eles tem problemas cognitivos sérios? Ou apenas estão a combater o "comunismo" que remonta à Guerra Fria, à moda Dom Quixote a enfrentar "monstros" somente imaginados por ele. Surreal!

Os militares não sabem disso? Claro que sabem, pois não são idiotas. Explico. É porque eles tem lado, e o lado deles é o lado da burguesia nacional e dos interesses dos Estados Unidos. O resto é conversa fiada para boi dormir, com esse papo de comunismo e corrupção, o mesmo papo chinfrim e pleno de má-fé usado por militares, empresários, direita partidária e classe média para perseguir e depor presidentes, a exemplo de Getúlio, Jango, Lula e Dilma, todos trabalhistas ou de esquerda, mas verdadeiramente nacionalistas, coisa que os militares não são e jamais serão, como eles mostram agora quem eles são nesses tempos de Brasil indelevelmente dividido. Cantam o hino nacional enquanto o patrimônio público é entregue à iniciativa privada e aos estrangeiros.

O próximo governo será um governo de diálogo, democrático e de salvação nacional, porque esse desgoverno de Jair Bolsonaro composto por militares ambiciosos e arrogantes é, sobretudo, irresponsável, inconsequente, entreguista, de alma fascista e, irremediavelmente, violento, institucionalmente e constitucionalmente, pois inimigo da sociedade por ser um desgoverno que promove a destruição do País e o desassossego do povo brasileiro.

Por sua vez, somente no Brasil se dá tanto "valor" às posições políticas e ideológicas totalmente anacrônicas e divorciadas das realidades da sociedade organizada por parte de militares (generais e coronéis) de palavras e ações deletérias e despreparados para participar do mundo político, além de serem incompetentes para gerenciar e administrar o Governo Federal, como se verifica por intermédio dos retumbantes fracassos econômicos, sociais, ambientais, sanitários e diplomáticos.

E todo essa infâmia acontece porque realmente se trata de um desgoverno violento de essência fascista do qual fazem parte com destaque e protagonismo os generais, que estão a parir atrasos e retrocessos ao ponto de grande contingente da população ter sido dolosamente prejudicada em seus direitos trabalhistas, previdenciários, constitucionais e a ter como símbolo maior de suas dores e desassossegos ter perdido o direito sagrado de se empregar para se sustentar.

Trata-se de uma administração bem ao gosto de milicos ambiciosos e profundamente elitistas e preconceituosos, que em seus imaginários distorcidos e fantasiosos se consideram superiores à sociedade civil e seus milhares e milhares de segmentos e setores que, obviamente, são os maiores responsáveis pela perpetuação de uma classe militar, que age como casta, cujos membros entram e saem de suas escolas altamente equipadas e com professores civis e militares bem remunerados pelo dinheiro do contribuinte, para depois como oficiais formados tratar a sociedade civil como inimiga interna a ser combatida, principalmente quando se trata das minorias sociais e de trabalhadores rurais e urbanos organizados em sindicatos ativos e que travam o bom combate no que concerne às suas necessidades, demandas e reivindicações.

Os militares, principalmente os oficiais, que vivem em uma redoma de cristal, com tudo às suas mãos para poder viver a vida com dignidade, conforto e segurança, porque usufruem de estabilidade empregatícia, segurança alimentar, hotéis, clubes, hospitais, clínicas, escolas, atividades físicas e recreativas e casas e apartamentos para morar enquanto fazem economias para ter acesso à casa própria no decorrer de décadas, o que é de direito, além de outras facilidades que permitam-lhes tocar a vida sem grandes sobressaltos. Além dos militares, há outras categorias típicas de estado que também tem acesso a uma vida digna e profissionalmente estável.

Acontece que essa gente apoiou um golpe bananeiro de estado em 2016, assim como esteve à frente da prisão covarde e injusta de Lula, de forma que mesmo a ter sido comprovado que o político trabalhista e de esquerda foi vítima das armações dignas de bandidos pelos delinquentes da Lava Jato e de alguns tribunais de justiça de vários graus, certas lideranças militares insistem e colocar Lula na condição de corrupto, quando a verdade é que o ex-presidente, que deixou o poder com quase 90% de aprovação popular, um verdadeiro fenômeno, comprovou não ser um malfeitor.

Acontece que Lula é homem de boa cepa e linhagem, por ser um dos nordestinos que enfrentou injustiças a partir de quando nasceu no interior de Pernambuco, realizou o bom combate e derrotou com "D" maiúsculo os lobos da Procuradoria, da PF, da Justiça e da Lava Jato em seus próprios covis, que também pode ser chamados de territórios.

Vamos ver como procederão os valentões do desgoverno fascista de Bolsonaro protegidos por um exército de seguranças, porque a minha dúvida é se esse tipo de gente que insulta, intimida e ameaça irá proceder com coragem e altivez na hora que sair do poder e a onça beber água, como fez o Lula quando foi criminosamente sequestrado pelo Estado para ser encarcerado injustamente por 580 dias e não disputar as eleições de 2018, sendo que Sérgio Moro, o juiz bandoleiro e considerado parcial pelo STF, que prendeu o líder de esquerda se tornou ministro da Justiça justamente de quem foi beneficiado por ele, o político caricato e homem perigoso, Jair Bolsonaro.

Quero ver se tais valentões das motociatas dos celerados se comportarão com a mesma coragem de Lula ou como o "machão" e "valentão" Daniel Silveira, aquele cidadão "bombadão" e completamente sem juízo que quebrou a placa de rua da vereadora covardemente assassinada, Marielle Franco, e passou a xingar a Deus e todo o mundo como deputado federal até ser preso a mando do Supremo e, ao se dar mal, passou a chorar como um bebê chorão enjaulado, que não mais parou de se "vitimizar" com seu "mimimi". Não é isso, cara pálida, vitimizar e mimimi? Taoquei?!

Lula, político trabalhista e do PT, a maior liderança da história do Brasil, juntamente com o trabalhista Getúlio Vargas, igualmente perseguido pela direita brasileira e pelos generais desse Exército elitista e vergonhosamente subordinado aos interesses dos EUA, preferiu ficar no Brasil do que fugir, como fizeram alguns ex-integrantes do governo Bolsonaro, e de dentro da cadeia da Polícia Federal, em Curitiba, iniciou o enfrentamento contra seus detratores, perseguidores e algozes, que criminalizaram e judicializaram até os atos administrativos de rotina de quando Lula ocupou a cadeira de presidente do Brasil.

Toda essa trama diabólica aconteceu com a intenção pérfida e sórdida de destruir as esquerdas, demonizar o PT, suas principais lideranças e, com efeito, passar uma borracha nos feitos administrativos e governamentais dos quatro governos petistas que beneficiaram as camadas mais pobres da população e a classe média, sendo que no último governo de Dilma aconteceu mais um golpe de terceiro de autoria da direita partidária subordinada à poderosa burguesia brasileira, pois associada aos interesses de empresas e do governo dos EUA, a ter o Pré-Sal e a engenharia nacional como principais alvos, dentre muitos outros, evidentemente.

A Corte Suprema, hoje alvo predileto do fascista Jair Bolsonaro e dos generais, que ao que parece sempre escolhem o lado errado e depois lamentam ficar como os vilões da história, como ocorreu com os militares de 1964, devolveu ao ex-presidente Lula todos seus direitos civis, enquanto os generais terão de encarar o fim do desgoverno Bolsonaro, que certamente será objeto de investigações, denúncias, acusações e processos que chegarão às barras dos tribunais.

E eles sabem disso, sendo que ainda apoiam políticos que são acusados de se envolver com o maior escândalo da história da República, exemplificado na imensa crise sanitária que levou à morte até agora 560 mil brasileiros. Esse escândalo de lesa-humanidade levará muita gente aos tribunais. Trata-se de um desgoverno de extrema direita para ser lamentado pela população e pelos livros de história. Fascismo e neoliberalismo nunca mais!

E não é somente isto. A principal corte de Justiça deste País de militares perdidos nos tempos da Guerra Fria e que até hoje, na maior cara de pau possível, usam o "comunismo" como instrumento de golpes, dissimulações e mentiras para poder controlar o poder como se fossem os tutores da República e interventores do processo democrático, eles também lutam para que o restante da população não tenha tais acessos que dignificam a existência humana, como comprovam, ipsis litteris, ao apoiar um desgoverno ultraliberal, que sequer em quase três anos construiu uma única universidade, ou escola técnica ou um hospital, quanto mais dar reposição salarial e criar empregos para que as pessoas tenham, minimamente, paz e sossego com a esperança de ter uma vida melhor.

O que eu afirmo sobre os militares é real, e vou mais além: os militares vivem uma vida comunitária no decorrer de toda suas carreiras e por décadas muito próximo do que é comum a todos de uma mesma comunidade. Contudo, são os guardiões do sistema capitalista, principalmente no que tange às demandas do capital norte-americano. Esse absurdo perpetrado por militares que se recusam a mudar seus métodos de intimidação política e ideológica abre um leque de oportunidades para que eles possam de tempos em tempos efetivar suas rotinas desastrosas e eivadas de conspirações e misticismos que os elevam, em suas loucuras ideológicas, aos papéis de São Jorge, o Cristão, que combate e destrói o Dragão — o Comunismo.

Seria cômico se não fosse trágico... Vai lá, uma tragicomédia, que não tem nenhuma graça. Os governos de militares foram verdadeiros fracassos econômicos e, quando da época do Milagre Econômico da ditadura, apenas quem foi beneficiado pelos "santos" do milagre foi a classe dominante de índole escravocrata e sempre disposta a rasgar a Constituição, porque no fundo odeia a democracia, pois sabedora que a democracia é portadora de igualdade de oportunidades, solidariedade entre os grupos sociais e pessoas, além de efetivar a proteção dos grupos humanos que ainda lutam por acesso à cidadania plena.

E a direita, cara pálida, odeia profundamente a cidadania plena e o acesso ao conhecimento, pois, do contrário, não poderá explorar, roubar e matar à vontade como sempre o fez, sem dó e nem piedade. Esse desgoverno de exploração e pirataria de Jair Bolsonaro e "seus" generais é tudo isso. E por isso eles são capazes até de procurar alguém para ser a "terceira via", inclusive o general e vice-presidente da República Hamilton Mourão, um militar que está a fingir ser equilibrado e comedido, mas quando ainda na ativa e depois na reserva a utilizar o Clube Militar como tribuna, a apoiar o golpe criminoso contra Dilma Rousseff e a pressionar o TSE e o STF para que Lula ficasse na prisão e fosse impedido de ser candidato a presidente.

Então, torna-se salutar avisar às pessoas e à direita em geral: Não haverá condições políticas para ter terceira via. Ponto! O Brasil é País e sociedade polarizados muito por culpa da direita, dos golpistas, e principalmente nos tempos atuais pelos bolsonaristas extremamente agressivos na internet e nas ruas. Lula será candidato, e que Bolsonaro se vire para ter votos junto aos que concordam com a destruição do Brasil como nação.

Terceira via não existe, porque Lula é o centro e o centro é o Lula. O maior líder político da América Latina e respeitado mundialmente conversará e já está a dialogar com todos os grupos sociais e políticos deste País, menos com os que por motivos óbvios são seus inimigos incondicionais, que fazem da intolerância o método para sabotar a política e a democracia. Lula abrirá diálogo com os militares, que retornarão, se ele for eleito, aos quartéis e aos seus papéis constitucionais.

O militar brasileiro admira os Estados Unidos e seus militares. Sugiro que eles admirem também a conduta dos militares estadunidenses quanto aos seus papéis constitucionais. Está na hora do militar do Brasil sair da Guerra Fria e verificar o que se ensina em suas escolas, porque desse jeito terão como herança o atraso, o retrocesso e a mesquinharia e grave equívoco em se meter onde não deve. Basta os gravíssimos erros no Ministério da Saúde que estão a ser repercutidos pela CPI da Covid-19 ou Pandemia ou Genocídio. Não importa... Trata-se de escândalo de âmbito mundial.

Que os militares voltem para a caserna e se profissionalizem. As Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro e não aos governos eleitos pelo povo brasileiro, a respeitar e se subordinar às escolhas populares, que são responsáveis pela existência dos militares como seus servidores públicos, porque pagos pelos contribuintes.

Que se ocupem com seus afazeres constantes de suas profissões, que, certamente, não são a política e o embate político, muito menos a participação partidária, se estiver na ativa. Militar não toma partido. Militar obedece, subordina-se à Constituição, à democracia e ao Estado Democrático de Direito, enfim, ao poder civil. Lula é candidato a presidente da República e será respeitado, aqui e no exterior. É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

