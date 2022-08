Disciplina militar

Apoie o 247

Por Rogério Puerta

Você necessita de disciplina, rotina, organização em sua vida. Seu irmão dois anos mais velho não, é um relaxado, vive bem assim, parece ser mais feliz do que você.

Desorganização lhe incomoda, lhe deixa intranquilo, algo fora de lugar, a imperiosa sensação de ter de resolver tudo na hora, organizar, não deixar passar a oportunidade. Uma fraqueza sua, você bem sabe disto, sabe que as pessoas menos ansiosas e menos afeitas ao excesso de organização são mais saudáveis e mais sociáveis. Dizem. Várias mentes geniais ao longo da história viveram seus dias produtivos e excitantes em meio a papéis e anotações aparentemente caóticos.

Seu irmão importa-se pouco quando esquece a chave de casa, quando não encontra o bilhete manuscrito exato com o dado bancário o qual tanto procurava. Para você quase uma tragédia, não poder encontrar um bilhete crucial em momento crucial, esquecer-se de carregar no bolso a chave de casa, um erro imperdoável.

Disciplina salvadora. Renato Russo uma vez disse "Disciplina é liberdade". O que quis dizer? Muita coisa considerando-se vinda dele. Poeta arguto, talvez quisesse dizer o oposto, subliminar, mas não é o que parece, parece mesmo uma ode ao encontro comportamental triunfal de um domínio interior, sereno, severo e higiênico, saudável.

Autodisciplina, fortaleza de caráter, determinação. Nunca é tarefa fácil. Esforço. Muito se diz acerca de benefícios terapêuticos da água fria, leia-se banhos frios diários, seja verão ou mesmo inverno. Exceto casos contraindicados de obstrução vascular e alguns outros, quem já experimentou bem sabe o poder colossal da água fria.

Enxuga-se o corpo fazendo força com a tolha ligeira e no mesmo instante a mente e o organismo todo estão a mil por hora, aceleradíssimos, ágeis e de rápido raciocínio, algumas vezes com o inconveniente de escandalosas tremedeiras, indisfarçáveis, o corpo procurando bater-se para gerar algum débil traço de calor.

Dizem curar muitas enfermidades os tais banhos gelados diários. Ocorre que requerem enorme disciplina e determinação de caráter, perseverança, pois é nítido o esforço para o rompimento abrupto de um estado de letargia morna do corpo que muitas vezes faz-se deliciosa. E tudo isto cobra um preço, a autodisciplina rígida sempre cobra o seu preço.

Tamanho esforço próprio geralmente reflete em proporcional intolerância frente as fraquezas alheias. "Me esforço tanto, faço das tripas, coração, e este sujeito aí, todo desleixado, que não merece quaisquer benesses". Algo assim.

Forças Armadas: em seu ambiente próprio, seu palco, geralmente os ermos, tais servidores militares bem menos próximos da sociedade do que os praticamente civis comuns primos militares dos batalhões de Polícia Militar estaduais. Aí uma complexidade gritante, estes PMs lado a lado com o cidadão e cidadã cotidianos, nas ruas, em meio ao caos, estresse, agitação, convívio estreito, ambos com mesmas demandas, almoçam e vão ao banheiro, gente que está presente sempre próxima tal qual o ar que se respira.

Heróis policiais militares, os bons, os honrados, os não maculados e intoxicados pela loucura da violência cotidiana e corrupção de caráter. Como não se contaminar? Manter-se sob guarda de pé em eventos públicos, ao sol, sem sombra ou banco disponível, sustentando farda, colete de proteção, coturno, o corpo doído todo inchado pelo excesso de calor e a sudorese. Desaconselhável aos mais fracos.

Trocar tiros, sempre a vida em risco, presenciar diariamente gente ferida, sangue, choro, agonia longa e dor. O receio de voltar para o lar, servidor público à paisana, ter de esconder a farda bem ao fundo da mochila, ter de ocultar a personalidade junto à comunidade que, cedo ou tarde, invariavelmente, desvendará a profissão do arredio sujeito que não pode pagar o aluguel de um apartamento em condomínio com porteiro e garagem eletrônica.

Uma profissão extremamente tensa psicologicamente, a todo o momento um dilema, uma desconfiança, uma decepção, frustração, em quem confiar e em quem desconfiar, confiar desconfiando sempre. Os nervos à flor da pele, em pandarecos.

Disciplina honrosa inquebrantável. A Revolta da Chibata brasileira, mais do que justificada, tantos exemplos no século XX, a cinematográfica Operação Valquíria germânica para trair o chefe supremo militar, o Führer endeusado em pessoa. Exemplos às centenas, não cabem nas palmas de várias mãos. A que ponto a disciplina inquebrantável e honrosa mereceria sensato questionamento? Uma coragem, extrema, sequer pôr olhos e focalizar tais dilemas e dogmas pétreos, escapar por minutos de um bloqueio mental autoimposto e simplório.

Não exclusivo aos militares, historicamente não. Artes marciais orientais, antiquíssimas, extremas, disciplinadas a ponto de honrar uma retirada voluntária da vida física mediante um dos maiores sofrimentos conhecidos ao ser humano. A imolação mediante autocombustão ou mediante a evisceração, o seppuku, extremos da dor lancinante por longuíssimos minutos em que a fagulha de vida do samurai se esvai junto às vísceras voluntariamente expostas ao mundo.

Religiões várias, os rigores do Islam, as orações profundas e sinceras cinco vezes ao dia, impreterivelmente, guardar um mês ao ano de jejuns absolutos por longos períodos, impreterivelmente. Desaconselhável aos mais fracos.

Você admira tanto o seu comandante militar, o ama de paixão tal qual um melhor amigo irmão, veja bem, você hétero, nada de afinidade erótica, sai fora, que se explique, veja bem, coisa de amigo do peito, olha lá, sem mal-entendidos. O que ocorre hoje em dia, esta aversão à afetividade e ternura, necessidade de justificação. Você tanto admira o seu comandante militar que respeita cegamente as suas ordens sejam quais forem. Piada pueril: "Joga-se em precipício se ordenado?".

Governar um país, por óbvio, é muitíssimo diferente do que administrar uma caserna, um paiol, um pelotão completo que seja, com todas as diversas armas, uma operação em campo de treinamento militar complexa que seja. Parece claro, lógico, nem precisa muito raciocínio, mas talvez a intransigência militar mediante tanto esforço e disciplina diários dos protagonistas de farda embace um pouco as suas percepções focadas da realidade, o enxergar em contexto, a compreensão tolerante. Ladeada à inflexibilidade, há uma visão míope, com agravante de alto grau de astigmatismo.

Política-partidária não é para despreparados, dizem. Exige preparo gradual, dizem, escalas progressivas e sequenciais dentre as hierarquias e abrangências de comando partidário e eleitoreiro, experimentação, erros e acertos tal qual tudo em vida cotidiana, capacidade de comunicação e interlocução articulada.

Uma possibilidade muito incômoda e desgastante em mente: desonrar a hierarquia, a disciplina, a hombridade que seja, tudo em nome da sensatez, da simples coisa certa a ser feita no momento certo. Ao menos não deixar de considerar tal possibilidade, uma honra resultante que se mostrará ainda maior, um percurso firme ao Bem.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

