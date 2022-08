Do Rio da Bossa ao Rio do Freixo

"Trabalhar junto com a população para acabar com esses abusos é o que se espera do próximo governador. Chega de milícia, chega de violência", diz Miguel Paiva edit

Minha relação sempre foi de amor e ódio pelo Rio de janeiro. Nasci aqui, gosto daqui, mas já vivi fora daqui por um bom tempo. Com mazelas e maravilhas o Rio estabeleceu comigo essa relação de entrega e desconfiança, mas sempre foi uma cidade incrível. Quando morei fora daqui toda vez que chegava e atravessava o Túnel Rebouças saindo na Lagoa Rodrigo de Freitas, me arrepiava. A paisagem era indiscutível. Quando voltei de São Paulo depois de 9 anos por lá, fui caminhar na mesma Lagoa e respirar aliviado. São Paulo vivia um momento cinzento, sem trocadilhos. Adoro São Paulo até hoje e gosto mais de ir do que de morar lá.

O Rio é uma cidade única no mundo, cheia de belezas naturais e ao mesmo tempo uma oferta cultural imbatível ficou no passado. Aquele Rio em que você ia à praia e depois passava o dia entre chopes, teatro, pizza e cinema acabou. Como disse Flávio Marinho no encontro desta semana da cultura do Rio com o candidato Freixo, o Rio precisa voltar a ser a Cidade Maravilhosa. É possível, mas vai ser difícil. O interessante dos últimos anos é que, apesar da ocupação da milícia, dos governos corruptos e incompetentes, a cultura do Rio mudou de cara. A terra da bossa nova, da praia e das belezas naturais passou a dividir espaço com o que é criado nas periferias. A favela se organizou, as comunidades se juntaram, os grupos se reuniram e o que havia de conteúdo no meio disso tudo explodiu para o público.

Hoje a cultura que vem da periferia é importantíssima. Os grupos de teatro, de música, de dança, as organizações que discutem a inclusão, a representatividade, a participação na sociedade são muitas. O Rio como cidade finalmente deixou de ser a zona sul para englobar todos os bairros e o Rio de janeiro como estado se deu conta da diversidade de seus municípios e a força da sua gente.

Isso não pode parar definitivamente nas mãos dessa gente que está no poder. Se Lula ganhar, e parece que vai, e o Rio permanecer nas mãos da direita, como disseram na reunião, isso aqui vai virar o refúgio dos derrotados, a capital nacional do crime, a comprovação física de que essa gente não gosta nem consome cultura. O pouco que se fazia vai parar. As belezas naturais, mesmo que naturais, vão continuar ameaçadas. A violência vai ser o código de comportamento da população, a pobreza a realidade, a habitação cada vez mais vergonhosa e a escola, quando não servir aos interesses militares ou religiosos, vai fechar suas portas.

É triste e dá até arrepios pensar nisso, mas é verdade. Cláudio Castro não está nem aí. Quer continuar acumulando o que lhe vem facilmente. Trabalhar junto com a população para acabar com esses abusos é o que se espera do próximo governador. Chega de milícia, chega de violência, chega de abandono e de deseducação. Marcelo Freixo entende de milícia como ninguém. É vítima também da perseguição da milícia. Seu plano de governo está aberto a quem quiser contribuir. A cultura com a ajuda da aliada Jandira Feghali só pode melhorar.

Vamos voltar a abrir a janela e ver que além daquela paisagem maravilhosa tem um povo que cria, que sorri, que quer melhorar de vida e dividir com o próximo o que aprendeu. Este sempre foi o espírito do Rio e aí então podemos até cantar, olhando para o por do sol no Arpoador, “o barquinho vai e a tardinha cai”.

