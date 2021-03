Dois ministros. E nenhum trabalha

Por Alex Solnik

Há dois dias Bolsonaro anunciou o novo ministro da Saúde.

A situação de urgência exigia que o ex- fosse exonerado no mesmo dia e o novo empossado logo para montar a sua equipe e começar a dar a guinada necessária no combate à covid.

Bolsonaro não fez uma coisa nem outra: nem demitiu o primeiro nem empossou o segundo.

Ou seja: temos dois ministros da Saúde que estão, há dois dias, dando entrevistas juntos em vez de um trabalhar e o outro ir pra casa.

A continuar assim, o novo ministro é capaz de cair antes de assumir.

