Doria vira o anti-Bolsonaro

Seria impensável alguém imaginar, em 2018, quando ele próprio criou a chapa Bolsodoria, que o governador João Doria seria o maior opositor de Bolsonaro em 2020. Mas é o que está acontecendo.

É claro que nem ele nem ninguém desejava que acontecesse o que está acontecendo, e não está sendo bom para ninguém, muito ao contrário, mas aconteceu e a opinião pública tem condições de comparar a atuação do governador com a do presidente da República.

No último embate, hoje de manhã, Doria pediu à população que não siga os conselhos do O lema de Doria é “fique em casa” e o de Bolsonaro, “saia de casa”.

No entanto, por mais que Bolsonaro exorte as pessoas a irem à rua elas não vão, ao menos é o que vejo em São Paulo, por duas razões: Doria e a TV Globo, como bem lembrou o doutor em ciência política pela Universidade de Oxford, Mathias Alencastro, hoje, na “Folha”.

A TV Globo, mais precisamente o “Jornal Nacional” têm feito, na sua opinião, o trabalho de orientar e organizar a população em meio ao caos disseminado pelo governo.

Tanto Doria quanto o “Jornal Nacional” apresentam diariamente, aos paulistas, a gravidade da situação, com argumentos fundamentados em determinações internacionais da Organização Mundial da Saúde e números que falam por si.

E números assustam mais que palavras.

Bolsonaro dissemina desinformações entre seus apoiadores incondicionais, que ensaiam carreatas, mas a maioria dos brasileiros não acredita nele porque tem medo de ficar doente, o que mostra que ele está perdendo a batalha da comunicação.

Como também salientou Alencastro, a epidemia ressuscitou a televisão e Bolsonaro não percebeu, continua navegando nas redes sociais.

É óbvio que a crise terá influência decisiva sobre o resultado das eleições de 2022. Mais uma vez devido às circunstâncias, o governador paulista conseguiu polarizar com Bolsonaro, já que partidos de oposição, como o PT não têm como influir, decisivamente, nos rumos dessa crise histórica.

E na disputa com Bolsonaro ele tem levado, por ora, a melhor.

Só falta Doria bater panela.