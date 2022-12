Duas esperanças flutuam no ar

Apoie o 247

ICL

Por Eric Nepomuceno, para o 247

Conforme se aproxima o dia em que Lula assumirá sua terceira presidência e Jair Messias será devidamente expelido da poltrona presidencial e do Palácio da Alvorada, surgem mais e mais motivos de preocupação, e ao mesmo tempo se reforçam duas esperanças opostas mas intensas.

À medida que vai ficando claro de solar claridade o tamanho dos despojos do país que serão herdados pelo novo governo, fica igualmente claro que é impossível, pela falta de dados e pela barafunda de informações, calcular a dimensão do desastre.

Já disse aqui e reitero: a coerência de Jair Messias é total. O pior e mais abjeto presidente da história fez o mais abjeto e pior governo da história.

Peço perdão mas tenho a nítida certeza de que nem o próprio Lula sabe de maneira concreta o tamanho da devastação que Jair Messias e seu bando impuseram a todos – todos – os setores do país. Tudo ou quase tudo que foi erguido ao longo de décadas acabou destroçado em quatro anos.

Apesar disso, tenho – a exemplo de dezenas e dezenas de milhões de brasileiro – a fortíssima esperança e a palpável expectativa de que voltemos se não ao que havíamos alcançado, pelo menos a um ponto de partida sólido o suficiente para dar início à reconstrução.

Essa é, sinto eu, uma das esperanças que pairam no ar.

A outra é igualmente forte, mas muitíssimo mais restrita.

Estou me referindo à esperança de Jair Messias, seus filhotes e o resto do seu bando: escapar da prisão.

Com Jair Messias à cabeça, o bando sabe muito bem – muito melhor do que a imensa maioria de nós – as dimensões de sua roubalheira. Outro dia escrevi, num artigo para a imprensa do México e da Argentina, a história da tal cidade de onze mil habitantes que em um mês recebeu verba para onze mil radiografias de dedos. Um dos meus editores pediu para conferir, pois parecia impossível: não seriam mil radiografias?

Esse o Brasil que será herdado por Lula e sua equipe.

E, ao contrário de Jair Messias e sua quadrilha, minha esperança é exatamente a oposta: vê-lo sendo levado a um tribunal.

O seu medo é cada dia mais visível. Tomara que se justifique.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.