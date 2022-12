Duas perdas doloridas

Eric Nepomuceno lamenta as mortes da escritora Nélida Piñon e do jornalista Carlos Brickman edit

Por Eric Nepomuceno, para o 247

Num ano que parece não chegar ao fim, Jair Messias continua sua missão de destroçar tudo que vê pela frente.

Agora mesmo ele desfez a Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, criada em novembro de 2011 pelo governo de Dilma Rousseff (presa e torturada na ditadura) e estabelecida em maio de 2012.

É verdade que a Comissão deu por encerrada sua tarefa e entregou um contundente relatório quatro anos depois. Também é verdade que ela não teve poderes de castigar os criminosos que agiram debaixo do manto da ditadura.

Graças a uma Lei de Anistia que um Supremo Tribunal Federal omisso e poltrão validou (nunca é demais repetir que o Brasil é o único – o único! – país latino-americano que jamais puniu agentes do Estado que cometeram crimes durante ditaduras) ninguém foi levado a julgamento e punido.

Há, entretanto, uma outra verdade: a Comissão tinha a missão de continuar as buscas pelos corpos desaparecidos pela repressão sanguinária da ditadura que durou de 1964 a 1985.

Como Jair Messias desfez? Ora, simples: dos sete integrantes da Comissão, três representam a sociedade civil. Os outros quatro, ou seja, a maioria, foram indicados pelo Genocida.

E enquanto ele prossegue em sua missão destruidora, o destino – ou o acaso, sabe-se lá – acaba de ceifar duas vidas que fizeram parte da minha e farão parte da minha memória para sempre.

Estou me referindo à minha amiga Nélida Piñón, que eu só chamava de Piñón e ela gostava. Nos conhecemos em 1973, numa longínqua Buenos Aires, e nunca mais nos desgrudamos. E também partiu meu caríssimo Carlos Brickman, o Carlinhos que conheci no finado (e na época revolucionário, em sua forma e conteúdo) Jornal da Tarde.

Ironias da vida: Carlos era enorme, imenso, alto, gordo, e não consigo lembrar dele sem seu sorriso único iluminando a vida. Taquele tamanhão, e era Carlinhos...

Fazia um tempinho que eu não me encontrava com a Nélida, pelas suas muitas viagens e minha permanência aqui no Rio.

Fazia um tempão que eu não me encontrava com o Carlinhos, pelos desatinos da vida.

Guardo dela imensas lembranças de integridade, delicadeza, elegância, inquietação e talento.

Guardo dele imensas lembranças de uma inteligência fulminante, um humor único, um talento olímpico para o ofício do jornalismo e um afeto que, mesmo à distância, nunca se corroeu.

Não poderia deixar de celebrar sua memória e registrar minhas saudades.

Beijo, querida Piñón.

Abraçíssimos, Carlinhos mais que mestre.

