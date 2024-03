DUNA 2: o filme que é um Hino (involuntário) à causa Palestina

Apoie o 247

A análise crítica aqui apresentada é exclusivamente entre o filme "Duna 2" e o "status quo" da resistência do povo palestino. Assim como os fremen na obra de ficção, o povo palestino luta para reivindicar seu direito à vida, à terra e à liberdade contra a ideologia sionista do Estado de Israel (harkonnen), que exerce poder hegemônico, truculento, desproporcional e assassino, na representação de Netanyahu e seus apoiadores (notadamente os EUA).

Ao que tudo indica, a indústria cinematográfica hollywoodiana, através dos estúdios da Warner Bros, conseguiu produzir involuntariamente uma obra sem precedentes, na exata dimensão e representação da heroica resistência do povo palestino. Assim como os fremen na obra, o povo palestino luta há décadas pela sobrevivência e dignidade de seu povo, subjugado há décadas pelo domínio hediondo dos harkonnen. Desta forma, "Duna 2" e a luta do povo palestino compartilham paralelos notáveis. Se fosse intencional, não sairia tão perfeito...

Realidade e ficção retratam histórias de povos oprimidos, lutando contra forças dominantes para reivindicar seus direitos e lutar pela sobrevivência. Os fremen enfrentam adversários poderosos que buscam controlar seus territórios e recursos. Da mesma forma, o povo palestino busca a autodeterminação e o fim da ocupação israelense. Ambas as histórias destacam a importância da resistência e da união na luta pela liberdade.

Na obra cinematográfica, Paul "Muad’Dib" (Usul), o protagonista de "Duna 2", une-se aos fremen em sua luta pela liberdade. Podemos associar a linguagem figurativa de tal personagem não como um “salvador” ou “predestinado”, mas com a tão sonhada união dos povos islâmicos em defesa da causa Palestina, ou ainda (e para além) em defesa de um ideal maior e em comum entre os povos, superando, como no filme, suas diferenças locais e político-tribais. Destacando aqui uma mensagem simbólica muito clara e forte, quando estes descobrem o seu potencial (inclusive de destruição).

De igual forma, por equiparação, a política assassina, truculenta, com emprego desproporcional da violência, coloca o “modus operandi” sionista na exata posição dos harkonnen. Assim como as figuras que representam o regime opressor exercem controle e opressão sobre um povo, a ocupação de Israel na Palestina e a dominação dos harkonnen em Arrakis (terra dos fremen) se transformam em evidente paralelo comum.

Até mesmo a rivalidade entre os harkonnen, muito bem pontuada no filme, se assemelha à conduta dos estados defensores da política sionista. Eles se respeitam por mera conveniência, mas, se necessário for, se rivalizam dentro da disputa sórdida pelo poder, desconsiderando qualquer sorte de reciprocidade e ética.

"Duna 2", embora seja uma obra de ficção, ecoa a realidade vivida pelo povo palestino. A luta do povo palestino e dos fremen são histórias de resistência, determinação e busca pela liberdade. Ambos mostram que, apesar das adversidades, a esperança e a resistência prevalecem. Assim, magistralmente, "Duna 2" serve como um poderoso símbolo da luta do povo palestino e um hino à sua causa. Certamente, os sionistas vão enlouquecer quando se derem conta de tamanha semelhança.

FICHA TÉCNICA DO FILME:

Título Original: Dune: Part Two (Duna: Parte Dois)

Ano de Produção: 2024

Direção: Denis Villeneuve

Roteiro: Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Eric Roth, Craig Mazin

Data de Estreia: 29 de fevereiro de 2024 (Brasil)

Duração: 165 minutos

Gêneros: Aventura, Drama, Ficção Científica

País de Origem: Estados Unidos da América

Distribuidora: Warner Bros

Elenco: Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Javier Bardem, Lea Seydoux, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgard, Dave Bautista

IVAN RIOS (O Mago Supremo)

