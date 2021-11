E lá se vai a oitava via

"Tem tantos candidatos de terceira via, não tem nenhum. Vão dividir cerca de 36% do eleitorado", escreve a jornalista Helena Chagas. "Muita via para pouco voto, como se vê" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia

A transferência do apresentador José Luiz Datena para o PSD de Gilberto Kassab, depois de poucos meses no PSL, é uma pá de cal na oitava via da disputa pela presidência da República. Datena preferiu trocar um incerto lugar na corrida para representar uma hipotética opção a Lula e Jair Bolsonaro por uma candidatura viável ao Senado pelo PSD de São Paulo, possivelmente numa chapa que terá candidato forte a governador - Geraldo Alckmin.

Datena, que andava embolado no segundo pelotão da disputa presidencial nas pesquisas, muito abaixo do ex-presidente e do atual, deixa agora apenas cinco nomes na lista dos que, empurrados pelo establishment econômico financeiro e pela mídia, tentarão quebrar a “polariação” e ocupar o sonhado espaço da “terceira via”..

PUBLICIDADE

Só que tem muito mais gente no pedaço, e Datena parece ter sido esperto por perceber isso e ir procurar outra turma. Vamos lá, para não esquecer ninguém: Ciro Gomes (PDT), Sergio Moro (podemos), João Doria ou Eduardo Leite (PSDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Simone Tebet (MDB). A 11 meses da eleição, ainda são apenas pré-candidatos, e alguns entram claramente na lista para aumentar o cacife e se posicionar para futuras negociações - possível caso de Pacheco e Tebet.

Mas tudo indica que Ciro, Moro e o tucano que sair vivo no final do mês das prévias do PSDB, uma vez candidatos, irão até o fim. Têm projetos políticos individuais dos quais dificilmente abrirão mão.

PUBLICIDADE

O que equivale a dizer que, quem tem tantos candidatos de terceira via, não tem nenhum. Vão dividir cerca de 36% do eleitorado, que, segundo pesquisa do DataPoder, do Poder360, são os que não estão entre os que dizem que só votariam em Lula (36%) e os que só querem Bolsonaro (28%). Muita via para pouco voto, como se vê.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.