E se a Flor de Lis fosse do terreiro?

Se uma mãe de santo fosse acusada de mandante do assassinato do marido, hoje os terreiros estariam sendo atacados com fogo, depredados e destruídos a golpes de pauladas e pedradas.

Não, não se trataria de intolerância religiosa, como costumam dizer.

Tratar-se-ia de racismo.

E o racismo se estende também à religião dos pretos.

Lembremos do caso de uma mãe que perdeu a guarda da filha porque esta foi submetida a um ritual de iniciação e teve a cabeça raspada.

Para a justiça, a depilação provocara dor na menina.

Intolerância religiosa?

Não, de jeito algum. explico-me.

Todos nós sabemos que no rito de iniciação judaico, o menino tem o prepúcio cortado, o que provoca dor e sangramento.

No entanto, nenhuma mãe judia perdeu a guarda do pequeno varão por isso.

Entende que não tem nada a ver com religião e sim de ódio ao negro e de tudo que dele provem?

Em 2015, uma menina de 11 anos levou uma pedrada na cabeça quando saía de um terreiro com a sua vó, ambas vestidas de branco.

Seus agressores erguiam uma bíblia e as chamavam de demônios.

A mídia e as redes sociais têm nos mostrado, contidamente, terreiros sendo depredados e destruídos.

Se se tratasse de intolerância religiosa, estaríamos a assistir igrejas católicas sendo incendiadas, templos budistas sendo alvos de vandalismo, hare krishnas sendo espancados nas ruas.

Ocorre que a única religião a ser atacada sistematicamente é a religião de matriz africana.

Logo, não é a religião que atacam, é os pretos, em consequência, a fé dos pretos.

Não contentes em desumanizar os negros, agora os monstrificam identificando sua religião com o inferno e satanás.

O diabo é que satanás é um sujeito jovem, em relação à antiguidade dos cultos africanos e é, o Coisa Ruim, uma invenção destas religiões que atacam o candomblé.

Chamemos a coisa pelo nome, é racismo.

