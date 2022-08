E se Alexandre de Moraes tivesse mandado prender os tios do zap?

Apoie o 247

Por Moisés Mendes, para o 247

Sobrevive de espasmos o que já foi uma gritaria em defesa da liberdade de expressão dos tios do zap contidos pela Polícia Federal e por Alexandre de Moraes sob a acusação de que estariam articulando um golpe.

O Estadão online deu um exemplo dos murmúrios essa semana. Formulou uma chamada de capa que pode ter provocado risos e irritado o leitor, tratado pelo jornal como um estúpido. Esta foi a chamada:

“Sem celular e com contas bloqueadas, empresários bolsonaristas tentam manter rotina”.

O Estadão acha mesmo que cada empresário tinha só o celular que foi apreendido pela Polícia Federal e que os milionários passarão dificuldades por causa das contas bloqueadas.

Assalariados têm mais de um celular. Jogadores de futebol e influencers têm dezenas.

Adriano da Nóbrega, o miliciano ex-amigo dos Bolsonaros, abandonado e executado na Bahia, era um arquivo andante que carregava uma dúzia de celulares.

Os jornalões se queixam dos celulares e do bloqueio de contas de dinheiro e de contas virtuais e de telefone.

É o momento de relembrar que em julho de 2017 Sergio Moro determinou que fossem bloqueadas as contas de Lula em bancos e de mais três apartamentos e um terreno em São Bernardo do Campo.

Lula somente seria condenado em segunda instância, por causa da farsa do tríplex, em janeiro de 2018. E Lula não era acusado de financiar tentativas de golpe.

Procurem nos jornais da época, em pesquisas simples no Google, uma nota, uma só, criticando o bloqueio das contas de Lula, antes mesmo da confirmação da sentença pelo TFRF4 em tempo recorde.

A gritaria contra bloqueios injustos só foi acionada agora, mas é quase protocolar, para passar alguma sensação de solidariedade aos tios do zap diante das ações da PF e do ministro do Supremo.

Mas o que aconteceria se Moraes determinasse, além dos bloqueios, a prisão preventiva dos oito tios do zap?

Nada. Quase zero. Aconteceria uma gritaria por alguns dias, por parte de Estadão, Folha, Globo e de juristas terrivelmente liberais, mas logo as coisas se acomodariam.

Uma semana depois eles seriam abandonados e esquecidos. Porque não há entre os tios nenhuma unanimidade.

Nenhum deles representa nada como líder de entidades do setor. São homens avulsos, reunidos apenas no zap, e pouca gente sabe os nomes da maioria dos sujeitos e o que eles fazem.

Os descolados da gastronomia sabem que um deles tem uma rede de restaurantes. Que outro é incorporador imobiliário. Que tem um fabricante de pranchas e que outro vende secos, molhados e armarinhos chineses.

Mas nada mais. Não há entre os investigados ninguém com atividade de ponta ou que agregue inovação ao que faz.

É gente com muito dinheiro, mas das séries B e C do empresariado brasileiro. Aliás, quem seria hoje da Séria A do capitalismo nacional? Está difícil.

É só olhar em volta. O capitalismo verde-amarelo sucumbiu à mediocridade e à chinelagem generalizada do bolsonarismo.

