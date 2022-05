E se as instituições estivessem mesmo funcionando?

Apoie o 247

1) Se as instituições estivessem funcionando, os chefes dos poderes da República reagiriam à altura às investidas contra a ordem democrática, em vez de aparecerem com frequência em público proferindo frases vazias e protocolares de efeito. Faço a ressalva de que é perda de tempo cobrar alguma estatura da trinca Fux, Lira e Pacheco.

2) Se as instituições estivessem funcionando, os políticos corruptos do Centrão não as utilizariam como biombo para, através de uma aberração como o orçamento secreto, irrigar com dinheiro público seus redutos eleitorais sem precisar prestar contas a nenhum órgão de fiscalização e controle.

3) Se as instituições estivessem funcionando, o presidente da República não colecionaria, impunemente, crimes de responsabilidade, como acontece hoje no Brasil.

4) Se as instituições estivessem funcionando, o comportamento genocida do mais alto mandatário do país, com notória responsabilidade pela morte de quase 700 mil brasileiros, teria sido punido com a perda do mandato e lugar assegurado no banco dos réus.

5) Se as instituições estivessem funcionando, os comandantes das Forças Armadas não protagonizariam o espetáculo constrangedor de jurar compromisso com a democracia, quando se sabe que estão com Bolsonaro, e não com a Constituição. Puro cinismo. No mesmo dia em que o comandante do Exército repetiu esse falso mantra, surge a notícia de que os militares enviaram 82 questionamentos sobre as urnas eletrônicas ao TSE. Só no Brasil de Bolsonaro que eleição é assunto de caserna.

6) Se as instituições estivessem funcionando, o indulto inconstitucional de Bolsonaro a um condenado por reiterados crimes contra a democracia não teria reação tão tímida.

7) Se as instituições estivessem funcionando, as florestas e os biomas brasileiros não estariam sendo devastados, nem as populações originárias seriam alvo da sanha exterminadora do governo fascista.

8) Se as instituições estivessem funcionando, presidente, ministros e assessores que defendem a tortura (crime de lesa-humanidade e imprescritível) estariam sendo processados criminalmente.

9) Se as instituições estivessem funcionando, o procurador-geral da República sentiria, no mínimo, vergonha de trair sua função pública e sentar em cima de acusações escabrosas contra o presidente da República.

10) Se as instituições estivessem funcionando, a Polícia Federal não seria manietada e encabrestada, para servir aos interesses do presidente de plantão.

