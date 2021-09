Educação política e desenvolvimento social

Apoie o 247

Sempre defendi e priorizei em meus cargos públicos, sobretudo no Executivo, o investimento em educação, porque acredito que um país não pode alcançar o verdadeiro desenvolvimento se não pela via da educação. E quando digo isso, vou além da formação profissional, falo de formação cidadã. É aí que ganha destaque o trabalho que tenho tido a honra de coordenar junto ao Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), em seu Núcleo de Educação Política e Renovação, que visa uma maior capacitação do cidadão para que possa participar ativamente da vida política.

A educação política está fortemente associada ao fortalecimento da democracia, porque a politização leva à conscientização, ao pensamento coletivo, à equidade e respeito às diferenças. Um país educado politicamente respeita a diversidade. O país que deixa de ser estúpido, respeita a diversidade. O Brasil ainda não respeita a própria cor e é um país racista, machista e com uma política desmontada. É preciso mexer em temas que afetam diretamente a vida das pessoas para mudar este país para valer. Não há outro caminho, é em cima da democracia que vamos construir um Brasil mais justo.

Nosso dever é trabalhar para que as pessoas possam se educar politicamente, empoderando grupos e comunidades e promovendo cidadania. Assim temos feito! Foram oito webinars realizados ao longo deste ano, com os mais diversos temas, como: ciência e negacionismo, violência contra mulher, defesa da democracia, políticas ambientais, entre outros, sempre buscando abordar assuntos que causam impacto na sociedade e exercitando a empatia, abrindo espaço às visões do outro.

Não se trata apenas de criticar os governos, é preciso ir além das instituições. A política tem a ver com as relações de poder existentes na sociedade, é sobre tomadas de decisões coletivas sobre os mais diversos problemas, seja junto aos poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário, ou na escola de seus filhos, no seu trabalho, na sua vizinhança. Essa é uma prática necessária e não pode se resumir a política em uma visão equivocada que se resume aos mandatos.

Quanto mais educada politicamente for a sociedade, mais participativa será nas tomadas de decisões dos governos. Agora, isso não significa dizer que precise se travar um embate sobre as diferentes ideologias. É fundamental para a democracia evitar estereótipos partidários e extremismos. A política requer tolerância, ética, respeito ao próximo e às diferenças. É inconcebível manifestações de ódio, discriminação ou censura em uma sociedade democrática.

Nesse contexto, o Núcleo de Educação Política e Renovação se mostra um projeto audacioso e inovador, discutindo temas relacionados à política e inerentes a ela, como o combate à corrupção, por exemplo, contribuindo com a efetividade das ações de promoção da ética, sobretudo na administração pública.

Convido a todas as leitoras e leitores a conhecer mais sobre essa bela iniciativa, desejando uma ótima semana.

