Eleitor morto não vota

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Sou favorável a todo e qualquer abaixo-assinado pelo impeachment de Bolsonaro. Assino embaixo seja quem for o proponente: o MBL, Moro, Reinaldo Azevedo, Xuxa, General Mourão. E sejam quem forem os subscritores.

Por tudo que fez e faz, o presidente é, sem dúvida, indigno de ocupar a cadeira do líder máximo da nação. O impeachment é um ato de legítima defesa e absolutamente constitucional.

Também apoio qualquer protesto contra ele, sejam panelaços, e-mails, tuítes etc etc.

Mas sou contra, com a mesma veemência, qualquer manifestação de rua com o mesmo sentido. Seria fazer o mesmo que Bolsonaro está fazendo – aglomeração – com sinal invertido.

Com que cara poderei criticar suas aglomerações contra a democracia e elogiar as a favor se as consequências são as mesmas – um imenso risco de contaminação e, em consequência, mortes?

Protesto nas ruas só faz sentido se for massivo – não adianta meia dúzia de gatos pingados protestarem. E não há segurança sanitária em meio a uma multidão, mesmo com máscara e vacina.

Se Bolsonaro insiste em expor seus aliados e possíveis eleitores à morte, tanto pior para ele e para eles: está matando seus próprios eleitores.

Agora, expor os possíveis eleitores de Lula à mesma situação é tão insano quanto.

Tenho certeza que Lula quer seus eleitores – e todos os brasileiros – vivos. Hoje, em 2022 e sempre.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.