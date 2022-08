Em pânico, Bolsonaro vai ao 'Pânico'

"Para tentar tirar o espaço ocupado por comentários sobre Lula, Bolsonaro foi ao “Pânico”. Sem perceber a ironia do nome do programa", escreve Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Lula arrasou no Jornal Nacional.

Mas o que deixou Bolsonaro e sua campanha em pânico foi a repercussão positiva nas redes sociais.

Para tentar tirar o espaço ocupado por comentários sobre Lula, Bolsonaro foi ao “Pânico”, que tem uma grande penetração no mundo digital. Sem perceber a ironia do nome do programa.

Não conseguiu, porém, dizer nada que viralizasse.

“Não dá pra todo mundo comer filé mignon” é uma frase escandalosa, mas não repercutiu como ele gostaria.

Bolsonaro vai usar o 7 de Setembro, no Rio, para fazer campanha junto ao terceiro maior eleitorado do país.

No dia seguinte, 8, Lula participa de grande comício no Rio para diluir a repercussão da campanha de Bolsonaro.

Vai ser assim daqui para frente. Marcação homem a homem.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

