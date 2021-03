Em Porto Velho bolsonaristas pedem deposição de governadores e prefeitos

O convite circulou nas redes sociais e nesta segunda-feira, 14, cerca de 50 pessoas foram protestar em frente a 17 Brigada de Infantaria e Selva, em Porto Velho, Rondônia.

Com um pequeno carro de som e manifestantes sem máscara, o ato segundo uma das organizadoras foi pra criar um clima de apelo para que os militares assumam o controle de estados e municípios.

Eles são contra as restrições de circulação para frear a alta de casos de Covid, como o toque de recolher e o lockdown.

O estado tem mais de 165 mil casos e mais de 3300 mortes por Covid. O Ministério Público Federal enviou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um ofício pedindo que a pasta tome medidas urgentes para evitar o desabastecimento de oxigênio.

Indiferentes ao alerta, em flagrante atentado a Lei de Segurança Nacional e a Constituição Federal, incitam à subversão da ordem social e política.

Por esse motivo o deputado Daniel Silveira, do PSL-RJ, passou quase um mês preso, após divulgar vídeo no qual defendeu o AI-5, ato da ditadura militar, e a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional.

O deputado teve autorizada a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Os bolsonaristas que participaram do ato na capital exaltam a ditadura militar que durou 21 anos e foi marcada pelo autoritarismo e a violação dos direitos humanos.

