Em queda livre nas pesquisas, Bolsonaro acena para tática golpista de Trump

Não foi preciso aguardar muito para Jair Bolsonaro explicitar as táticas para 2022 no Brasil, um dia depois de o ainda presidente americano Donald Trump ter dado apoio implícito à turma que invadiu o Capitólio em Washington.

Ao contrário do que fizeram até alguns políticos do Partido Republicano, o partido do próprio Trump, Bolsonaro não condenou a ação contra o Congresso americano. “A falta desta confiança nas eleições levou a este problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa”, afirmou.

Deu a senha para seus apoiadores mais radicais: “se perdermos, vocês já sabem o que fazer”.

Em março do ano passado, Jair Bolsonaro afirmou que iria provar “em breve” que as eleições de 2018 foram fraudadas no Brasil. Até hoje, dez meses depois, não apresentou uma única “prova” sequer.

Tudo isso em meio à nova pesquisa de popularidade do presidente, divulgada hoje pelo PoderData. Em apenas duas semanas, a desaprovação de Bolsonaro disparou seis pontos percentuais, de 46% para 52%. Um recorde desde que o instituto começou as pesquisas, em junho passado.

Enquanto a nova pesquisa era divulgada nos meios de comunicação e redes sociais, Jair Bolsonaro dava um jeito de falar sobre a ação disparatada dos trumpistas ontem em Washington – sem condena-la e até fazendo um elogio indireto.

Coincidência é que não é...

