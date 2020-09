Em retaliação, Covas veta projetos de minha autoria

Após Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, aparecer em segundo nas pesquisas eleitorais de intenção de voto, o prefeito Bruno Covas (PSDB) retaliou a minha atuação parlamentar e vetou dois importantes projetos que haviam sido aprovados na Câmara Municipal.

O PL 13/2017 criava o bilhete único para desempregado. Em um momento como o que vivemos de altas taxas de desemprego, por causa de uma grave pandemia, é papel do Estado atender e prestar um socorro aos cidadãos que estão passando por um momento de dificuldade financeira.

Já o PL 354/15 proibia que pessoas em situação de rua tivessem seus bens apreendidos pelo Rapa. A ideia desse projeto é dar mais dignidade as pessoas em situação de rua. Não é porque uma pessoa mora na rua que ela não possa ter bens e transitar com eles. Quase sempre as ações do rapa geram cenas lamentáveis de violência e agressão.

Vale ressaltar que é justamente por lutar contra o rapa e defender as pessoas em situação de rua que o padre Júlio Lancelloti tem sido vítima de ataques por parte de alguns pré-candidatos a prefeitura que até ontem apoiavam o prefeito Covas e faziam parte de sua gestão.

Covas age como um menino mimado, que tem a caneta na mão e veta os projetos que buscam humanizar e melhorar a cidade de São Paulo. Covas só pensa nas eleições, por isso transformou a cidade em um canteiro de obras e retalia os projetos dos vereadores da oposição, como no meu caso.

Mas a luta continua. Na Câmara e nas ruas farei o enfrentamento necessário a essas políticas genocidas de criminosas de Bruno Covas. O medo de Bruno, ao ver Guilherme Boulos em segundo nas pesquisa, é que de os paulistanos percebam que o PSOL tem um projeto melhor para a cidade.

Vamos resistir!

