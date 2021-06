Embrapa mostra que o cultivo orgânico de frutas pode ter produtividade maior que o convencional

O cultivo está sendo desenvolvido no município baiano de Lençóis, na Chapada Diamantina, sede da Bionergia Orgânicos, empresa baiana, de capital nacional, parceira da Embrapa na produção de sistemas orgânicos de produção (SOP) de frutas no país. Além do abacaxi, cultiva-se também manga e maracujá em sistema orgânico edit

Uma das críticas que os defensores da agricultura convencional fazem à cultura de alimentos orgânicos é em relação, segundo eles, à baixa produtividade e o alto custo de produção, o que faz com que o preço final ao consumidor seja bem mais caro na comparação com o produto convencional.

Pois bem, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, órgão do Ministério da Agricultura), divulgou em maio que a “produtividade média (t/ha) do abacaxi Pérola no cultivo orgânico irrigado foi superior ao registrado na produtividade média nacional da cultura.”

“Um grande feito”, diz a Embrapa, “levando-se em consideração que no cultivo orgânico não é permitido o uso de produtos químicos sintéticos, que facilitam a produção.”

E é mesmo um feito a se comemorar.

O cultivo está sendo desenvolvido no município baiano de Lençóis, na Chapada Diamantina, sede da Bionergia Orgânicos, empresa baiana, de capital nacional, parceira da Embrapa na produção de sistemas orgânicos de produção (SOP) de frutas no país. Além do abacaxi, cultiva-se também manga e maracujá em sistema orgânico.

De acordo com o pesquisador e cientista Tulio Pádua, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, a produção no SOP chega a cerca de 49 t/ha em cultivo irrigado por microaspersão. “A produtividade média nacional de abacaxi, em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 36,14 t/ha. Obtivemos, assim, nos experimentos, cerca de 35% a mais comparado ao cultivo convencional no país. Em relação à produtividade média na Bahia, alcançamos mais que o dobro. Vale deixar claro que a irrigação influencia nessa diferença, já que a maior parte da produção de abacaxi no país é em sistema de sequeiro. Mesmo assim, é um resultado excelente.”

Frutos “de primeira”

Outro aspecto positivo observado no cultivo orgânico, informa ainda a Embrapa, é a quantidade de frutos classificados como de melhor qualidade, chamados de “frutos de primeira” (acima de 1,5 kg), no caso da variedade Pérola: mais de 90% da produção apresentou frutos de peso médio elevado, de 1,8 kg a 2 kg, quando em cultivo irrigado.

“O preço do fruto de segunda representa aproximadamente metade do preço do de primeira. Então, quanto mais frutos de primeira o produtor tiver, maior é o seu lucro. No convencional, a produção fica entre 50% e 60% de frutos de primeira. E no orgânico conseguimos mais de 90% quando cultivado com irrigação por microaspersão”, relata o cientista.

